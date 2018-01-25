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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Türk Tabipler Birliğinin sözde yöneticilerini büyük bir kararlılıkla kınıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Türk Tabipler Birliğinin sözde yöneticilerini büyük bir kararlılıkla kınıyoruz” dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Türk Tabipler Birliğinin sözde yöneticilerini büyük bir kararlılıkla kınıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk Tabipler Birliğinin Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ve sağlık sendikaları ile birlikte AK Parti Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. Karacan, “Türk Tabipler Birliğinin sözde yöneticilerini büyük bir kararlılıkla kınıyoruz. Bugün burada katılımlarıyla milli ve manevi bir duruş sergileyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonuna, Sağlık Derneğine, Hayat, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfına, Sağlık ve Medeniyet Derneği başkanları ve yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.
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