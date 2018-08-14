AK Parti 17 yaşında

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yola çıkan partimiz, her seçimde başarılarını katlayarak arttırmıştır. AK Parti olarak; ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle, badirelerle boğuşarak bugünlere geldik. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı o tarihten bugüne yapılamayanı yaptık, başarılamayanı başardık. AK Parti ile Türkiye bugün mazlum halkların ve İslam Aleminin umudu olmuş, dünyadaki tüm gönüllere yürekten dokunmuştur. İşte bu süreçte Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü şer oyunlarıyla, hain emellerle ülkemizi, yıldırmak istemiş, eski Türkiye’ye döndürme hevesleri kursaklarında kalmıştır. Hukuki engellemelerle siyasi ve askeri darbe girişimlerine kadar Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan’sız ve AK Parti’siz bırakma teşebbüsleri daima ellerinde patlamıştır. Biliyoruz ki, bir liderin arkasında milleti dimdik durdukça gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içine düşenlerin yanı sıra onlara çanak tutanlar da kaybetmeye daima mahkûm kalacaktır. Askeri ve sivil darbelerle başaramadıklarını şimdi ekonomi kartıyla yapmaya çalışmaktadırlar. Ülkemize karşı ekonomik savaş başlatarak küresel huzursuzluk ve dünya barışına balta vurmaya çalışanlar, AK Parti’nin milletiyle nasıl bir bağı olduğunu unutanlardır. Sözde yaptırım kararları ile AK Parti’ye gözdağı vermeye çalışanların hedefinde milletimizin ve devletimizin geleceği ve bağımsızlığı yatmaktadır. 5 bin yıllık bir devlet geleneğine sahip milletimiz içi boş tehditlere, yaptırımlara asla pabuç bırakmayacaktır. Millet iradesinin yılmaz bekçisi, demokrasinin ve özgürlüklerin daimi savunucusu AK Parti ile Türkiye’nin daha da güçleneceğine olan inancımız tamdır. Karanlığın en yoğun olduğu an güneşin doğmasına en yakın olan andır. 81 Milyon birlikte Türkiye olduktan sonra hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi ruhuna sahip AK Parti’nin bir mensubu olmaktan büyük gurur ve onur duyduğumu belirtiyor, Cumhurbaşkanımızın liderliği, ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ düsturu ile ülkemizi çok daha güçlü ve sağlam yarınlara taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. Rabbim, daha nice yıllar AK Parti’mize aziz milletimizin hizmetkârı olmayı nasip etsin. Partimizin 17. kuruluş yıl dönümünün teşkilatlarımıza, devletimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” (Bülten) busabahmalatya.com