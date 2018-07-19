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AĞBABA’DAN OHAL RAPORU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “OHAL’le Geçen 2 Yıl / Sivil Darbenin Bilançosu” adı altında bir rapor hazırladı.

AĞBABA’DAN OHAL RAPORU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “OHAL’le Geçen 2 Yıl / Sivil Darbenin Bilançosu” adı altında bir rapor hazırladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:35
AĞBABA’DAN OHAL RAPORU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL’in etkilerini ve sonuçlarını ele alan bir rapor hazırladı. Ağbaba, hazırladığı raporda OHAL’in işçi ve sendikalar, ekonomi, eğitim, basın, kamu emekçileri, cezaevleri ve sivil toplum üzerindeki etkileri ile OHAL döneminde yaşanılan intiharları ele aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar Türkiye’yi yasaklar ülkesi haline getirmiş, Suruç, 10 Ekim, Soma, Roboski anmalarından, ağıt yakma, türkü söylemeye kadar onlarca etkinlik ve anma OHAL gerekçesiyle yasaklanmıştır. İşçilerin basın açıklamaları yapmaları, Alevilerin kanaat önderlerini anmaları, konser etkinlikleri, Hukuk Fakültesinde düzenlenen ‘OHAL Hukuku’ konulu panel bile OHAL gerekçesiyle yasaklanmıştır. AKP, OHAL’i öyle sulandırmıştır ki çıkarılan KHK'lar ile kış lastiğinden lazer epilasyonlarına kadar, evlilik programlarından, ikramiye veren programların yasaklanmasına kadar hemen her konu OHAL bahanesiyle düzenlenmiştir ” ifadelerine yer verdi.

“KALICI OHAL GELİYOR”

Ağbaba, 1 defalığına ve 3 aylığına ilan edilen OHAL’in 18 Nisan 2018 de 7. kez uzatıldığını hatırlatarak, “AKP Meclisi devre dışı bırakıp, KHK’lar ile ülkeyi yönetmenin rahatlığına alıştı. Şimdi ‘OHAL’i kaldırıyoruz’ diyorlar, meclise getirdikleri yasa tasarısının bazı maddeleri OHAL’i aratır nitelikte. Kalkan OHAL değil sadece OHAL’in ismi. Valilere hak ve özgürlükleri kısıtlamaları için çok geniş yetkiler veriliyor. İstemedikleri kişileri 15 gün boyunca şehre sokmama yetkisi veriliyor. Sırf bu madde bile getirilen yasanın insan hak ve hürriyetlerine aykırılığını ortaya koyuyor. 3 er aylık uzatılan OHAL, yeni yasayla 3 yıl boyunca kalıcı hale getirilecek” diye konuştu. (Bülten)

Son Güncelleme: 19.07.2018 11:37
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Sivil DarbeOHALVeli AğbabaMalatya Millet VekiliCHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
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