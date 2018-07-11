AĞBABA’DAN KABİNE YORUMU: “KABİNE DEĞİL KABİLE”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenlendi. Ağbaba basın toplantısında 701 sayılı KHK, OHAL uygulamaları ve yeni kabine ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Bu KHK’yı farklı kılan, artık yok hükmünde olan Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılmış olması. Kim suçlu kim masum ayırt etmek imkânsız hale geldi” diye konuştu.

“KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM”

Çorlu’da yaşanan tren kazasında hayatlarını kaybeden 24 vatandaşı rahmetle andığını belirten Ağbaba, “Çorlu’da yaşanan kaza Türkiye’nin bir resmiydi. Yıllardan beri süregelen cezasızlık bu ihmallerin devam etmesine sebep oluyor. Pamukova’daki kazanın sorumlusu milletvekili yapıldı. Düşen asansörler, yana çadırlar, göçükte kalan madenciler, selde boğulan insanların sorumluları cezalandırılmadığı için bu tür katliamlar devam edecek. Daha önce grip oldukları için 29 Ekim’i, 19 Mayıs’ı erteleyenler, 24 kişinin vefat ettiği gün Saray’da büyük şatafatla başkanlık törenleri düzenlediler. Bunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” ifadelerine yer verdi.

KABİLE YORUMU

Veli Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni bir kabine değil kabile ile karşı karşıyayız. Danışmanlar, akrabalar, damatların bulunduğu bir kabile ile karşı karşıyayız. Biz buna taşeron kabilesi de diyebiliriz. Çünkü Milli Eğitim Bakanı özel okul sahibi, Sağlık Bakanı özel hastane sahibi, Turizm Bakanı turizm şirketi sahibi. Kabilede aynı zaman da bir kan var. Sayın Varank’ın abisi 15 Temmuz’da FETÖ kurşunları ile şehit edildi. Tarım Bakanının abisi de FETÖ’den cezaevinde yatıyor. Bir Bakanın abisi FETÖ kurşunu ile ölmüş, diğer Bakanın abisi FETÖ’den dolayı cezaevinde. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bir taraftan abisi Bank Asya’dan para çektiği için ihraç olanlar diğer taraftan abisi FETÖ’den tutuklu olup bakan olanlar. Biz suçun şahsiliğini savunuyoruz. Ancak suçun şahsiliği ilkesi bir tek AKP için işliyor. Buna da karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum.” (Bülten)