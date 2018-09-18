Ağbaba’dan 3. havalimanı tepkisi

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri ile birlikte basın açıklaması öncesi 3. Havalimanı inşaat alanına girmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve beraberindekilerin alana girmelerine izin verilmedi.

Ağbaba, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığında basının karşısına geçti. 3. Havalimanında son günlerde insanca yaşama ve çalışma talepleri karşılanmayan emekçilerin direnişi olduğunu belirtenAğbaba, “Bazı basın mensuplarının, yandaş kalemlerin 3. Havalimanının 29 Ekim’e 5 hafta kala gündeme geldiğini iddia ediyorlar. Oysaki bunların tamamı gerçek dışı. Milletvekillerimiz 3. Havalimanının inşaatı başladığı günden itibaren işçilerin sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor. 3. Havalimanı ile ilgili en dikkat çeken iddia açılışının 29 Ekim’e yetiştirilemeyeceği ile ilgili. Bugüne kadar tüm başarısız olduğu projelerde AKP hep bahaneler ortaya sürüyordu. Şimdi bahaneleri bitti, sıra işçilere bahane bulmaya geldi. Bu sorumluluğu işçilerin sırtına yüklemeye çalışıyor. 29 Ekim’e yetişemeyecek havalimanının inşaatının bitirilmemesi için işçilerin engellendiği söyleniyor, fatura işçilere kesilmek isteniyor” sözlerini kaydetti.

“Dev proje deyip öve öve bitiremedikleri 3. Havalimanında işçilerin taleplerinde çözülemeyecek hiçbir şey yok” diyen Ağbaba, “Milletvekili arkadaşlarımız Gökhan Zeybek ve Gülizar Emecan işçilerle görüştüler, taleplerini aldılar. Bu talepler yarım saatte çözülecek talepler ama çözülmüyor. Niye çözülmüyor? Çünkü işçilerinin taleplerini vermeyerek iş sürecinin uzatılması hedefleniyor. Sorumluluğu fakir fukara, işçiye yüklemek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“NEYİ GİZLİYORLAR, KİMDEN GİZLİYORLAR?”

Ağbaba, “Geçtiğimiz günlerde peronların birinin çöktüğü iddia ediliyor, pistin çöktüğü iddia ediliyor. Havalimanı inşaatında önemli risk var. İşi aceleyle bitirmek isterken Pamukova’da ki gibi hızlı tren faciaları yaşıyoruz. Çorlu’da ki tren kazalarını yaşıyoruz. Birkaç gündür yapılan uygulamaya baktığımızda bir çete devleti ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Milletvekillerimiz alana sokulmuyor, bugün sabah İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte havalimanına 10 kilometreden fazla yaklaşmamız engellendi. Neyi gizliyorlar, kimden gizliyorlar? Hangi kusurunuz, hangi pisliğiniz var ki seçilmiş milletvekillerini içeriye almıyorsunuz. 3. Havalimanı inşaatı adeta bir mülteci kampı görünümünde OHAL bitti diyorlar, OHAL’den daha beter uygulamaların olduğu bir sıkıyönetim ile karşı karşıyayız. Giriş çıkışlar yasak, görüşme yasak, basının içeri girmesi yasak, sendikacıların avukatların girmesi yasak” şeklinde konuştu.

“FARKLI SEBEPLER VAR”

CHP Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, 3. Havalimanıyla ilgili çok ciddi ve vahim iddialar olduğunu belirterek, “Şantiyede hayatını kaybeden işçilerin çoğunda baret ve emniyet kemeri yok. Hayatını kaybeden işçilere sonradan baret ve emniyet kemeri takıldığı iddiasıdır. Bu iddialar mutlaka araştırılmalıdır. Resimlerde de yer alan tahtakuruları var. İşçiler yemek kuyruğunda kaybettikleri zamanın maaşlarından kesildiği söyleniyor. Bu kadar basit sorunların bilerek ve istenerek çözülmemesinin altında farklı sebepler olduğunu düşünüyoruz. Aslında AKP işçinin yatağındaki tahtakurusudur. Tahtakurularını uzakta aramaya gerek yok, tahtakurusu, kan emici AKP’nin ta kendisidir. AKP sadece 3. Havalimanında değil tüm Türkiye’deki emekçilerin kanını emmektedir; emekçilerin kanıyla iktidarını sürdürmektedir”ifadelerini kullandı. (Bülten)