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Ağbaba’dan 10 ekim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “10 Ekim’de güvenlik önlemi almayanlar, evlatlarını katledildikleri yerde anmak isteyen anne, babalara 2 yıldır biber gazıyla, coplarla saldırıyor” diyerek tepki gösterdi.

Ağbaba’dan 10 ekim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “10 Ekim’de güvenlik önlemi almayanlar, evlatlarını katledildikleri yerde anmak isteyen anne, babalara 2 yıldır biber gazıyla, coplarla saldırıyor” diyerek tepki gösterdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:11
Ağbaba’dan 10 ekim açıklaması

“10 Ekim’de CHP tarihinin de en büyük toplu katliamını yaşadık” diyen Ağbaba, “Katliamda Malatya gençlik kolları yönetiminin neredeyse tamamı ya hayatını kaybetti veya yaralandı. Malatya’dan 12 barış güvercinlerimizi yitirdik. Kolumuz kanadımız kırıldı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye tarihinin en kanlı katliamında sadece birkaç kişinin cezalandırılmasıyla adalet gelmez. 103 insanın öldüğü bir katliamın siyasi hiçbir sorumlusunun olmaması kabul edilemez.103 barış güvercinimiz için adalet aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Veli Ağbaba
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