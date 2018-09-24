Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99547
ALTIN
234.987
DOLAR
6.0791
STERLİN
7.9810
EURO
7.1599

‘Af’ yorumu

Ülkenin gündeminde bir süredir af konusu bulunuyor. MHP’nin af teklifi ise bugün Meclise sunuluyor. Bu anlamda af konusuna ilişkin partilerin il başkanları da bazı yorumlarda bulundu.Cezaevinde umutlu bir bekleyiş varken dışarıda da mahkum yakınlarının heyecanlı bekleyişleri sürüyor. Şu an cezaevlerinde 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere 253 bin 535 kişi bulunuyor.

‘Af’ yorumu

Ülkenin gündeminde bir süredir af konusu bulunuyor. MHP’nin af teklifi ise bugün Meclise sunuluyor. Bu anlamda af konusuna ilişkin partilerin il başkanları da bazı yorumlarda bulundu.Cezaevinde umutlu bir bekleyiş varken dışarıda da mahkum yakınlarının heyecanlı bekleyişleri sürüyor. Şu an cezaevlerinde 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere 253 bin 535 kişi bulunuyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:31
‘Af’ yorumu

“HASSAS DENGELERİ GÖZETMENİZ GEREKİR”

Af ve idam konusunda düşüncelerini dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca,“İdam cezasının gelmesini özellikle bazı suçlar için gelmesini ben de çok istiyorum ama af geri dönüşü olmayan bir konudur. Kaldı ki af konusunda çok hassas dengeleri gözetmeniz gerekir. Bir defa kişilere karşı işlenen suçlar vardır. Siz devlet olarak bir başka vatandaşa karşı işlenen suçları affedersiniz,  vatandaşın adalet duygusunu zedeleyebilirsiniz. Vatandaşın acısını söndüremezsiniz, körüklersiniz. Bu nedenle af konuşulurken,işlenen suçtan zarar gören vatandaşların durumunun değerlendirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“MAHKUM ORANI YÜKSEK”

Konuyla ilgili konuşan CHP il başkanı Enver Kiraz ise, “Türkiye'de şu anda cezaevlerinin durumunu düşündüğümüzde, mahkum oranı bir hayli yüksek. Bir tek şunu söylüyorum;insanlar düşüncelerinden dolayı hapise atılmamalı. Gazeteciler hapiste, insanlar düşüncelerinden dolayı hapse girmemeli, düşünce özgürlüğü olabilir. Düşüncenin suç olmaktan çıkarılması gerekiyor. Af konusunda hassas davranmak ve toplumu rahatsız etmemek gerek. Adaletli davranmak gerekiyor ama adaletsiz bir anlayışla bu şeyin içinden çıkmak mümkün değil. Geçmişte de bu tür aflar yapıldı. İnsanlar düşünceleriniifade edebilmeli, bu yanlışlardandönülmeli diye düşünüyorum ama daha sağlıklı adımların atılması gerekiyor” sözlerini kaydetti.

Kadın istismarı, çocuk istismarı,terör suçları dışında, ‘Af'a sıcak bakan CHP İl BaşkanıEnver Kiraz, af konusunda toplumu rahatsız etmeden her kesime adaletli davranmak gerektiğini söyledi.

“BU AFFIN YAPILMASI İHTİYAÇ…”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar da, af konusunda açıklamalarda bulundu. Avşar, “Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor.Bildiğiniz üzere, af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de almıştık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez. Bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir ima, yorum veya açıklamamız olmadı, olmayacaktır. Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir. Biz MHP olarak bu affın yapılmasının ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Bu affı bazıları farklı noktalara çekmeye çalışmakta. Bu affın kişi veya gruplarla hiçbir alakası yok” sözlerini kaydetti.

SİNEM HATUN TAVUT

Son Güncelleme: 24.09.2018 18:33
Anahtar Kelimeler:
AfMHPMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Krizden çıkış yolu aranmalı”
“Krizden çıkış yolu aranmalı”
“Onlara inat, yatırımlarımıza devam ediyoruz”
“Onlara inat, yatırımlarımıza devam ediyoruz”
“Beyannamede yoksa oy vermeyin!”
“Beyannamede yoksa oy vermeyin!”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim