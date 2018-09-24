‘Af’ yorumu

“HASSAS DENGELERİ GÖZETMENİZ GEREKİR”

Af ve idam konusunda düşüncelerini dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca,“İdam cezasının gelmesini özellikle bazı suçlar için gelmesini ben de çok istiyorum ama af geri dönüşü olmayan bir konudur. Kaldı ki af konusunda çok hassas dengeleri gözetmeniz gerekir. Bir defa kişilere karşı işlenen suçlar vardır. Siz devlet olarak bir başka vatandaşa karşı işlenen suçları affedersiniz, vatandaşın adalet duygusunu zedeleyebilirsiniz. Vatandaşın acısını söndüremezsiniz, körüklersiniz. Bu nedenle af konuşulurken,işlenen suçtan zarar gören vatandaşların durumunun değerlendirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“MAHKUM ORANI YÜKSEK”

Konuyla ilgili konuşan CHP il başkanı Enver Kiraz ise, “Türkiye'de şu anda cezaevlerinin durumunu düşündüğümüzde, mahkum oranı bir hayli yüksek. Bir tek şunu söylüyorum;insanlar düşüncelerinden dolayı hapise atılmamalı. Gazeteciler hapiste, insanlar düşüncelerinden dolayı hapse girmemeli, düşünce özgürlüğü olabilir. Düşüncenin suç olmaktan çıkarılması gerekiyor. Af konusunda hassas davranmak ve toplumu rahatsız etmemek gerek. Adaletli davranmak gerekiyor ama adaletsiz bir anlayışla bu şeyin içinden çıkmak mümkün değil. Geçmişte de bu tür aflar yapıldı. İnsanlar düşünceleriniifade edebilmeli, bu yanlışlardandönülmeli diye düşünüyorum ama daha sağlıklı adımların atılması gerekiyor” sözlerini kaydetti.

Kadın istismarı, çocuk istismarı,terör suçları dışında, ‘Af'a sıcak bakan CHP İl BaşkanıEnver Kiraz, af konusunda toplumu rahatsız etmeden her kesime adaletli davranmak gerektiğini söyledi.

“BU AFFIN YAPILMASI İHTİYAÇ…”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar da, af konusunda açıklamalarda bulundu. Avşar, “Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor.Bildiğiniz üzere, af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de almıştık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez. Bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir ima, yorum veya açıklamamız olmadı, olmayacaktır. Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir. Biz MHP olarak bu affın yapılmasının ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Bu affı bazıları farklı noktalara çekmeye çalışmakta. Bu affın kişi veya gruplarla hiçbir alakası yok” sözlerini kaydetti.