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 “Af Kasım'a kalabilir”

30 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partiler çalışma temposunu artırdı. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Merkez ilçeler ve büyükşehirde şu anda bir aday başvurusu yok. Diğer ilçelerde basına açıklamadım ama başvurular yapılıyor” dedi. Af konusuna da temas eden Avşar,"Af kanununu çıkması kasım ayına kalabilir" şeklinde konuştu

 “Af Kasım'a kalabilir”

30 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partiler çalışma temposunu artırdı. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Merkez ilçeler ve büyükşehirde şu anda bir aday başvurusu yok. Diğer ilçelerde basına açıklamadım ama başvurular yapılıyor” dedi. Af konusuna da temas eden Avşar,"Af kanununu çıkması kasım ayına kalabilir" şeklinde konuştu

16 Ekim 2018 Salı 17:46
 “Af Kasım'a kalabilir”

MHP İl Başkanı Bülent Avşar, MHP'de resmi anlamda aday başvurularının başlamadığını arka planda görüşme ve araştırmaların yapıldığına dikkat çekerek,"MHP'de resmi aday başvururu süreci başlamadı şu anda görüşmeler yapıyoruz, geliyorlar  'ben aday adaylığımı başvurumu yapacağım' diyor. Biz de tamam diyoruz, onun notunu alıyoruz. Süreç başladığında hepsinin müracaatlarını alacağız inşallah"ifadelerine yer verdi. 

Adayların halkla iç içe, mütevazi, liyakatli olmasına dikkat edeceklerini belirtenBülent Avşar,"Merkez ilçeler ve büyükşehirde şu anda bir aday başvurusu yok. Diğer ilçelerde basına açıklamadım ama başvurular yapılıyor. Tabi onlarla ilgili biz çalışmalarımızı yapacağız.Aday adaylığı süresince başvuru yapan arkadaşlarımızın liyakatli olması, gayet mütevazi olması, insanlara tepeden bakmaması, halkın içinde halkla beraber olması, bizimkriterlerimizin içinde bunlar var. Gayet mütevazi olacak, güler yüzlü olacak, insanlarla haşır neşir olacak,vatandaş kendisini sevecek  sevdirecek"dedi.

AF DEĞİL, 5 SENE ŞARTLI TAHLİYE 

Af konusunda ısrarlı olduklarına dikkat çeken Avşar,"Genel Başkanımızın dediği gibi biz bu işte ısrarlıyız. Bunun adına da genel af denmemesi lazım. Biz buna 5 sene şartlı tahliye diyoruz. Bununda kriterleri belli zaten, kimlere vuracağı, kimlere vurmayacağı. Şu anda iktidar kanadı bizim teklifimizi inceliyorlar. Af Kanununun çıkması Kasım'a kalabilir. İktidar kanadı da bir tasarı hazırlıyor. Bizim verdiğimiz tasarıyı inceliyorlar. Onlarla berber hangilerine katılacaklar, hangilerine katılmayacaklar, bizim kriterlerimiz belli zaten. Bu artık kanayan bir yara oldu. Cezaevlerinde toplam 245 bin üzeri mahkum var. Cumhurbaşkanı der ki; 'af etmekle cezaevleri boşalmaz' der ama biz bunun adına af demiyoruz. 5 sene şartlı tahliye diyoruz. Bunlar dışarı çıkınca herhangi bir suça karıştıkları zaman, tekrar bu 5 senesi yatıyor. Yaptığı ceza ile birlikte 5 seneyi de yatacak. Cinayet işleyen biri aftan yararlandı dışarı çıktı, tekrar cinayet işledi, bu kişiler aftan yararlanamaz. Şartlı tahliye yani 5 sene erkenden çıkacak. Bu herhangi bir suça bulaşırsa o 5 seneyi de yatacak. Yüz küsur binin üstünde bu af kanunundan istifade edecek kişiler var" şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarAf KasımAf Kanunu
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