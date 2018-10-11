“Adayımız matematik bilecek”

Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, yerel seçimlere ilişkin partisinin çizeceği yol haritasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

“BEKLENENİN ALTINDA BİR OY ALDIK”

Marasalı, “Saadet Partisi olarak son genel seçimlerde beklenenin altında bir oy aldık. Bu hem sürenin kısıtlılığı hem de Saadet Partisiyle ilgili algı operasyonlarının yürütülmesinden kaynaklandı. Ama bu seçim biraz farklı, bu seçimde baraj problemi diye bir sorun yok. İkincisi bizim en çok eleştirildiğimiz nokta ittifak meselesiydi. Halk bunu yanlış anladı ya da biz anlatamadık. Bu seçimde ittifak meselesi de yok. Geçmişte yapılan hizmetlerin birçoğu milli görüşçü belediyelerin anlayışıyla gerçekleştirildi. Halk ekmek uygulaması, modern mezarlık uygulaması, bayramlarda ücretsiz otobüs uygulaması, sosyal ve kültürel faaliyetler, belediyelerin halka açılması, belediye başkanlarının halkla iç içe olması, milli görüşçü belediyelerle başladı. Maalesef geçtiğimiz 1999-2018 yılı içerisinde bu çıta bir adım olsun öne götürülemedi. Halk da bunun bilinci içerisinde. Milli görüşü belediyelerde öne geçiren hizmet anlayışında birinci husus, halka hizmeti hakka hizmet olarak görmesi. Bu bir slogan değil, bir anlayıştı. Maalesef son 15 yıl içerisinde slogan haline geldi. Peki, bu belediye eliyle yapılan hizmette, hangi anlayış ile hareket etmememiz lazım. Gardiyan devlet anlayışıyla mı, garson devlet anlayışıyla mı? Gardiyan devlet anlayışı ile halka hizmet etmek mümkün değil. Bu anlayış şekliyle halk ancak yönetilir, idare edilir ama biz garson devlet anlayışı ile halka hizmet etmek istiyoruz. Bu açıdan Saadet Partisi'nin hem güvenilir hem ayağını yorganına göre uzatan, bütçesini ayarlayabilen, denk bütçe anlayışını kendisine şiar edinmiş, belediyecilik anlayışını hakim kılacağını halkımız biliyor” sözlerini kaydetti.

Başkan Marasalı, “Bugüne kadar Saadet Partililer hakkında, irticacı denildi, şucu denildi, bucu denildi ama hiçbir zaman Saadet Partili belediyeler hakkında ‘Belediyeyi borç batağına batırdı’ denilmedi. Saadet Partili belediyeler hakkında ‘Belediye bütçesini kötüye kullandı’ denilmedi. Daha da iyisi Saadet Partili belediyeler hakkında hiçbir zaman yolsuzluk iddiaları ortaya atılmadı. 28 Şubat döneminde bütün belediyelerimiz didik didik edildi, hesaplar incelendi, tek bir yolsuzluk dosyası öne sürülemedi. Halkın bunun iyi değerlendireceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

“BELEDİYELERİ NASIL KAZANIRIZ?”

Yerel seçimlere ilişkin yorumda bulunan Marasalı, “Adaylarımız elbette olacak. 1 Kasım'a kadar adaylık başvuruları devam ediyor. 1 Kasım'a kadar görüştüğümüz isimler var. Bu seçimde genel başkanımızın talimatı da bu yönde, belediyeleri nasıl kazanırızın mücadelesini vereceğiz. Bizim adamımız olsun değil, birinci önceliğimiz halk ile barışık bir insan olması; başkanımızda aradığımız özellik halkın duygularıyla hareket etmesi. İkincisi bütçeyi yapabilecek, bütçeyi tasarlayabilecek, matematik bilmesi. İnsanın matematiği varsa her şeyi vardır, matematiği yoksa hiçbir şeyi yoktur. Matematik dediğimiz şey, fizibilite etüdüdür, maliyet-fayda analizi yapabilme yeteneğidir. Üçüncüsü yolsuzluklara, örgütlere adının karışmamış olması, işinin ehli olması, ehliyet-liyakat meselesi, bizim için olmazsa olmazlardandır. Bu vasıflara sahip arkadaşlar ile görüşüyoruz. Görüşme yaptığımız, bizim teklif götürdüğümüz isimler var. Başkanlığı düşünüp bize getirilen isimlerde var. İnşallah biri hakkında karar kılacağız. Genel Merkezimize sunacağız. Onlarında en doğru kararı vereceklerine inanıyoruz” ifadelerini kaydetti.

İLK SÖZ 'KORKUYORUM' LAFI

Saadet Partisi'nde adaylık başvuru sürecinin başladığını belirten Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, “Ülkede şimdi maalesef bir korku imparatorluğu var. Bizim teklif götürdüğümüz çok değerli isimlerden duyduğumuz ilk söz 'korkuyorum' lafı. Bunu Ak Parti'nin içindeki insanlardan da duyuyoruz. Yani adam şu anda AK Partili belediye başkanı ama dönüp, 'ben korkuyorum' diyor. Neden korkuyorlar? Ülkenin içinde bulunduğu antidemokratik durumdan. 'Bir Balıkesir Belediye Başkanının başına gelen benimde başıma gelebilir' diye korkuyor. Bunlardan korktukları için isim açıklaması yönünde biraz ketum davranıyoruz” diye konuştu.

KİMLER ADAY OLACAK?

Eski adaylardan bazı isimlerin bu seçimde aday gösterilip gösterilmeyeceğine işaret eden Marasalı,"Şimdi eski arkadaşlarımız Yaşar Çerci olsun, Ahmet Münir Erkal olsun bu isimler işin ehli insanlardı. Ehliyet ve liyakat noktasında ikisi de iyiydi. Hatta buna Cemal Akın Beyi de ekleyebiliriz. Cemal Akın Beyde, hizmetlerini yaptı, belediyeyi de borçsuz bir şekilde bu arkadaşlara teslim etti. Ancak 20 sene içerisinde malatyanın yeni isimler üretmiş olması gerektiğini düşünüyoruz, bu malatyanın yeni bir vizyona kavuşması için elzemdir. Bu sebeple yeni isimler çıkarma noktasında çaba gösteriyoruz. Yüzde yüz bizden olsun anlayışında değiliz asgari müştereklerde birleştiğimiz liyakat sahibi bir arkadaşımızı açıklayacağız. Adayımız kendi projelerini açıklayacak. Belediyeyi kazandığımız günde yapılan hizmet ve uygulamaları takip edip iyi gördüğümüz yeri takdir edeceğiz kötü gördüğümüz noktada da bir muhalefet gibi eleştireceğiz dedi.