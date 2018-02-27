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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tahliye edilmesine ilişkin olarak, "Yargı bağımsızdır. Yargı karar vermiş olduğu dosya kapsamında değerlendirerek vermektedir" dedi.Gül, TBMM Genel Kurulu’nda...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tahliye edilmesine ilişkin olarak, "Yargı bağımsızdır. Yargı karar vermiş olduğu dosya kapsamında değerlendirerek vermektedir" dedi.Gül, TBMM Genel Kurulu’nda...

27 Şubat 2018 Salı 19:44
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tahliye edilmesine ilişkin olarak, "Yargı bağımsızdır. Yargı karar vermiş olduğu dosya kapsamında değerlendirerek vermektedir" dedi.

Gül, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Gül, sözlerinin başında Hocalı katliamına ilişkin açıklama yaptı. Gül, "Hocalı katliamının yıl dönümünde dost, kardeş Azerbaycan’ın uğramış olduğu bu soykırım ve katliamdan dolayı bu soykırımı ve katliamı bir kez daha şiddetle, nefretle lanetliyorum ve dost, kardeş Azerbaycan halkımıza buradan desteklerimizi ve kardeşlik, dostluk mesajlarımızı iletiyorum. Rabbim bir daha öyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Gül, Necmettin Erbakan’ı da yad ederek, "Bugün yine 27 Şubat, merhum Başbakanlarımızdan, devlet ve siyaset adamı Necmettin Erbakan Hocamızın vefat yıldönümü. Türkiye’de gerçekten çok büyük hizmetler yapmış, Türkiye’nin kalkınmasına, Türkiye’nin milli, manevi kalkınmasına büyük hizmetlerde bulunmuş Erbakan Hocamızı da vefat yıldönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum; mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Gül, icra dosyalarına ilişkin soruya ise, "2016 yılı icra dairelerinde takip dosya sayısı 2015’ten devreden 18 milyon 80 bin 658, 2016’da gelen 8 milyon 863 bin 894, sonuçlandırılan 2 milyon 388 bin 817, işlemden kaldırılan 5 milyon 168 bin 247, devreden 19 milyon 389 bin 488. 2017 icra takip sayıları 2016’dan devreden 19 milyon 463 bin, yıl içinde gelen 8 milyon 577 bin, sonuçlandırılan 2 milyon 481 bin, işlemden kaldırılan 5 milyon 110 bin, devreden 20 milyon 448 bin" yanıtını verdi.

İflas erteleme başvuru sayısına ilişkin bilgi veren Gül, "2015 yılı iflas ertelemeye ilişkin başvuru sayısı 476, kabul sayısı 83. 2016 yılı iflas ertelemeye ilişkin başvuru sayısı 654, kabul sayısı 100. Elbette daha önce de ifade ettiğimiz gibi icra, küçük alacaklara da ilişkin 50 lira, 60 lira, 70 lira gibi rakamlar için de vatandaşlarımız icralık olabilmekte. Bu anlamda bir vatandaşımızın küçük alacaklardan dolayı da icralık olmaması adına bir çalışma içerisindeyiz Adalet Bakanlığı olarak ve bu icrayla ilgili rakamlar, vatandaşlarımızla alakalı daha rahatlatıcı düzenlemeler üzerinde faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kulandı.

Milletvekillerine implant uygulamasının 8’den 12’ye çıkarılmasına ilişkin olarak ise Gül, "Eğer bir tasarruf varsa Meclis Başkanlık Divanımızın bir kararıysa yasama, yürütme ayrıdır. Bu yasama Meclisin yönetimiyle ilgili, tüm partilerin çalışmasıyla ilgili bir tasarruftur. Bu konuda elbette en doğrusu yapıldığı kanaatindeyim. Bu konuda özellikle genel kurulda Meclisin itibarını da en başta bizlerin koruması elbette gerekecektir. Bunu hatırlatıyorum" diye konuştu.

Deniz Yücel’in tahliyesine ilişkin olarak Gül, "Yargı bağımsızdır. Yargı karar vermiş olduğu dosya kapsamında değerlendirerek vermektedir. Hiçbir şekilde bu tür temasların kamuoyunda ismi geçenlerle görüşmeler neticesinde yargılama veya karar alınmamıştır" dedi.
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