Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116842
ALTIN
161.667
DOLAR
3.7998
STERLİN
5.2750
EURO
4.7061

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle, Abhazya’da güvenlik önlemleri arttırıldı. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, kurmaylar ve Rus temsilciler seçim güvenliği toplantısı yaptı.Rusya’da...

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle, Abhazya’da güvenlik önlemleri arttırıldı. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, kurmaylar ve Rus temsilciler seçim güvenliği toplantısı yaptı.Rusya’da...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:48
Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle, Abhazya’da güvenlik önlemleri arttırıldı. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, kurmaylar ve Rus temsilciler seçim güvenliği toplantısı yaptı.

Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimlerinde Birleşik Rusya Partisi’nin adayı mevcut devlet başkanı Vladimir Putin ile Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin Lideri Türkolog, Sosyolog ve Avukat Vladimir Jirinovski yarışacak. Heyecanlı geçen seçim kampanyalarının yanı sıra Rusya’da ve Rusların oy kullanacağı ülkelerde seçim güvenliği çalışmaları gerçekleştiriliyor. Abhazya’da da oy kullanacak olan Rus vatandaşları için 20 seçim ofisi ve sandık kuruldu.

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Abhazya’da da yapılacak olan seçimlerle ilgili seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla makamında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist, Abhazya İçişleri Bakanı Garry Arşba ve kolluk kuvvetleri temsilcileri ve Rusya’nın Abhazya Büyükelçisi Semyon Grigoriev katıldı.

“Askerler oy kullandı, güvenlik arttırılıyor”

Rusya’nın Abhazya Büyükelçisi Grigoriev toplantıda, Abhazya’da bulunan Rus askeri üslerinde askerlerin oylarını kullandığını söyleyerek, “Askerlerimiz oylarını kullandı. 18 Mart’ta halkımız da oy kullanacak. Seçimler öncesi Abhazca ve Rusça olarak broşürler dağıtıyoruz, video filmlerle halkı bilgilendiriyoruz” dedi. Abhazya İçişleri Bakanı Arşba ise, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını, 18 Mart’ta gerçekleşecek olan seçimlerde Abhazya genelinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi. Abhazya Cumhurbaşkanı Hacımba ise seçim günü seçmenin sandıklarına ulaşabilmesi için toplu taşıma organizasyonlarının yapılması talimatı verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurtulmuş: "Almanya ile ilişkilerin normalleşmesinden memnuniyet duyuyoruz"
Bakan Kurtulmuş: "Almanya ile ilişkilerin normalleşmesinden memnuniyet duyuyoruz"
MHP'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI
MHP'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI
Başbakan Yıldırım’dan Türk bayrağının yakılmasına tepki
Başbakan Yıldırım’dan Türk bayrağının yakılmasına tepki

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim