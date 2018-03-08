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Abhazlar, artık kimlikle Rusya’ya geçebilecek

Rusya ve Abhazya arasında yapılan yeni ‘vizesiz geçiş’ anlaşmasına göre, yeni kimliklerini alan Abhazya vatandaşları Rusya’ya kimlikleriyle geçebiliyor.Rusya ve Abhazya arasında 2009 yılında yapılan ‘vizesiz geçiş’ anlaşması sonrası,...

Abhazlar, artık kimlikle Rusya’ya geçebilecek

Rusya ve Abhazya arasında yapılan yeni ‘vizesiz geçiş’ anlaşmasına göre, yeni kimliklerini alan Abhazya vatandaşları Rusya’ya kimlikleriyle geçebiliyor.Rusya ve Abhazya arasında 2009 yılında yapılan ‘vizesiz geçiş’ anlaşması sonrası,...

08 Mart 2018 Perşembe 13:42
Abhazlar, artık kimlikle Rusya’ya geçebilecek

Rusya ve Abhazya arasında yapılan yeni ‘vizesiz geçiş’ anlaşmasına göre, yeni kimliklerini alan Abhazya vatandaşları Rusya’ya kimlikleriyle geçebiliyor.

Rusya ve Abhazya arasında 2009 yılında yapılan ‘vizesiz geçiş’ anlaşması sonrası, Abhazya vatandaşları Rusya’ya pasaportlarıyla geçebiliyordu. Geçtiğimiz yıllarda 2 ülke arasında yapılan görüşmelerle, vizesiz geçişin kapsamı genişletildi. Yapılan yeni anlaşmayla 1 Ocak 2018 itibariyle Abhazya vatandaşlarının Rusya’ya kimlikleriyle geçebilmesine karar verilmişti. Ancak, Rusya’nın koyduğu şarta göre, modern, çipli kimliklerin Abhazya halkına dağıtılması gerekiyordu. Abhazya 2017 yılından itibaren Abhazya’daki vatandaşlarına yeni kimliklerini dağıtmaya başladı. Abhazya İçişleri Bakanlığı Pasaport Şube Başkanı Eduard Manargiya, 63 bin 703 kişiye yeni kimliklerin dağıtıldığını, 58 bin 540 yeni kimlik kopyasının ise basıldığını duyurdu. Kimliklerini değiştiren Abhazya vatandaşları Rusya’ya kimlikleriyle, kimliği olmayanlar ise mevcut pasaportlarıyla geçiş yapabilecek.
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