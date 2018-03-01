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ABD’li 3 senatör: "ABD’nin Yemen’in iç savaşına müdahalesi Anayasaya aykırı”

ABD’de Senatör Bernie Sanders, Michael Lee ve Chris Murphy, Yemen’deki iç savaşta ABD’nin Suudi Arabistan’ı desteklemesinin hukuksuz ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulması öngören bir kanun tasarısı hazırladı.

ABD’li 3 senatör: "ABD’nin Yemen’in iç savaşına müdahalesi Anayasaya aykırı”

ABD’de Senatör Bernie Sanders, Michael Lee ve Chris Murphy, Yemen’deki iç savaşta ABD’nin Suudi Arabistan’ı desteklemesinin hukuksuz ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulması öngören bir kanun tasarısı hazırladı.

01 Mart 2018 Perşembe 18:10
ABD’li 3 senatör: "ABD’nin Yemen’in iç savaşına müdahalesi Anayasaya aykırı”

ABD’de Senatör Bernie Sanders, Michael Lee ve Chris Murphy, Yemen’deki iç savaşta ABD’nin Suudi Arabistan’ı desteklemesinin hukuksuz ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulması öngören bir kanun tasarısı hazırladı.

Senatör Bernie Sanders, dün kongrede yaptığı bir konuşmada, "Biz, senatonun savaş ilanı yapmadığı, veya askeri güç kullanımına yetki vermediği sebebiyle bu ihtilafa ABD’nin müdahalesinin anayasaya aykırı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sanders, hazırlamakta oldukları karar tasarısıyla kongrenin anayasal rolünü teyit etme zamanı olduğunu söyledi. Sanders, Amerikalıların, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin bir tarafta Husilerin de diğer tarafta bulunduğu yıkıcı bir içi savaştan haberi olmadığını söyledi.

Üç senatör, kongrenin onaylamadığı bir ihtilafa karışan ABD Silahlı Kuvvetlerinin güçlerini geri çekmesi için konseyin bir üyesinin karar vermesine imkan tanıyan 1973 Savaş Güçleri Kanuna dayalı olarak teşebbüste bulanacaklarını söyledi.

ABD Anayasası’na göre savaş açma yetkisi Senato’da bulunuyor.
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