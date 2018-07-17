5-6 ayda tamamlanacak

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ve bazı birim müdürleri ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından eski Buğday Pazarı’nda bulunan Minibüs Durakları ile Akpınar’da bulunan Esnaf İş Hanı’nda sürdürülen yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İHALE YAPMIŞ VE YER TESLİMİ YAPILMIŞTI

Burada çalışmaları inceleyen ve bir değerlendirme yapan Başkan Gürkan, esnaflarla da sohbet etti. İlk olarak minibüs duraklarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Gürkan, “Minibüs duraklarında bulunan toplam 61 dükkânımız var. Bu dükkânların dış cepheleri ile ilgili ve meydan ile gerekli düzenleme yapma anlamında geçtiğimiz günlerde ihale yapmış ve yer teslimi yapmıştık. Bugün de oda başkanımız ile birlikte inceleme yapmak için geldik. Ve çalışmaları takip etmek için buradayız. Yapılan çalışmaların ihalede belirlenen esaslara göre olduğunu gördük. Bu çalışmaların buradaki çarşıda bulunan dükkân sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum” sözlerini kaydetti.

5-6 AY GİBİ BİR ZAMANDA BİTER

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ise, “Öncelikle başkanımızın sık sık ziyaret etmesinden dolayı şahsım ve esnaflarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yapılan işler gerçekten hem vatandaşlarımızın hem de Malatya minibüsçü esnafımız için çok önem arz eden bir çalışmaydı. Yaklaşık 50-60 bin yolcu hareketliliğini düşündüğümüzde yapılan hizmetin ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Başkanımız buraya ilk geldiğinde hayretle bakmıştık. Çünkü burası yaklaşık 40-50 yıllık bir çivi çakılmayan bir alandı. Bizim tabirimiz ile açık cezaevi gibi bir bölge idi. Hem dükkân esnaflarımız hem de minibüs esnaflarımızın çok rahatsız olduğu bir alandı. Battalgazi Belediyemizin görevi olmadığı halde bu işi üstlenmesi hem şoför esnafımız hem de bölge esnafımız açısından takdire şayan bir durumdur. Yapılan çalışmaları bizler en az 5-6 ay gibi bir zamanda biter dedik ama çok kısa zaman içinde bitirilecek olması hem esnafımızı hem de şoförlerimizi memnun etmiştir” diye konuştu.

Başkan Gürkan, daha sonra Akpınar’da bulunan Esnaf İş Hanı’na geçerek burada incelemede bulundu. Başkan Gürkan, Esnaf Han’ın esnafların rahat bir ortamda ticaretlerini yapabileceği bir mekân haline geleceğini belirterek, “Buradaki çalışmalar son hızla devam etmektedir. Ve esnafımızın memnun olacağı bir ölçüm ve kriter içerisinde devam ediyor. Bu çarşılarımızın daha yaşanabilir, insanlarımızın daha rahat, konforlu alış veriş yapacağı, müşterilerin geldiği zaman huzur bulacağı, ayrıca işyerinde çalışan insanlarımızın da, çalıştığı işyerine ayniyet olgusu ve oraya bağlılık olgusunu oluşturacak bir mekânların oluşturulması lazım. Mekânlar ayrıca kişilerin kişisel zihniyetlerini ve benliklerini ve kişiliklerini oluşturan unsurlardır. Bu anlamda mekânların temiz, tertipli, bakımlı ve düzenli olması, o mekânlarda çalışan ve alışveriş yapan insanlarında ayrıca psikolojik huzur bulacağına inanıyoruz” diyerek, çalışmaların belirlenen zaman diliminden önce bitirilmesine çalışılacağını belirtti. (Haber Merkezi)