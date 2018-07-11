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40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:59
40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 985 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 027 terör (PKK/KCK 88, aşırı sol 3, DEAŞ 51, FETÖ/PDY 885), 3 bin 267 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 47 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 341 kişi gözaltına alındı.

40 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'ndeki yeşil kategoride aranan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın da arasında bulunduğu 40 (25 ölü, 2 sağ, 13 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operaslonlar neticesinde Tunceli'de 5, Hakkari'de 1 olmak üzere 6 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 20’si ağır ve uzun namlulu (1 makineli tüfek, 1 kanas, 3 roketatar, 5 M-16, 10 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 28 silah, 23 adet el bombası,bin 197 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 365 kilogram patlayıcı madde, 3 adet El Yapımı Patlayıcı/mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN 3 BİN 267 GÖZALTI

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 507 operasyonda; 562 kilogram esrar, 73 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 4,6 kilogram Afyon sakızı, 3,2 kilogram sentetik kannabinoid, 4,7 kilogram metamfetamin, 9 bin 344 adet ectasy, 62 bin 416 adet captagon, 2 bin 431 adet sentetik ecza,1 milyon 53 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 197 bin 364 paket kaçak sigara, 41 bin 91 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 267 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 540 şüpheli gözaltına alındı. 129 kilogram esrar, 0,5 kilogram eroin, 0,2 kilogram kokain, 3,2 kilogram sentetik kannabinoid, 0,3 kilogram metamfetamin, 7 bin 21 adet ectasy, 93 adet captagon, 2 bin 287 adet sentetik ecza, 2 bin 337 kök kenevir ve 31 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

İHA

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