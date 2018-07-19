4 CADDENİN ASFALTI YENİLENDİ

Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Koyunoğlu Caddesi, Hacıevliya Caddesi, Divanefendi Caddesi ile Evliya Caddesi asfaltlanarak hizmete açıldı.

Kent içi ulaşımda Malatya’nın önemli derecede trafik yükünü çeken caddeler pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, yıpranan ve bozulan caddeleri standartlara uygun hale getirdiği gibi sökülen ve yıpranan kaldırımların da tamiratlarını yapıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaflar yapılan asfalt çalışmasından memnun olduklarını belirterek, Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

YOĞUNLUK FAZLA

Caddelerin çok yıprandığını vurgulayan vatandaşlar, “Caddelerimiz Malatya’nın trafik yükünü çekiyor. Dar olmalarına rağmen araç sirkülasyonu bakımından yoğunluğu fazla. Yılların getirmiş olduğu bir yıpranma vardı. Bu son dönemde gözle görülebilir bir hale gelmişti. Büyükşehir Belediyemiz de bu durumun farkındaydı. Caddelerimiz ilk olarak kazıldı. Eski asfalt yerinden söküldü. Yerine finişer makinesiyle yeni asfalt serildi. Şu an caddelerimiz açık, herkes araçlarıyla rahat bir şekilde gidip gelebiliyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler. (Bülten)