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24 bin kişi sorgulandı

Malatya’da jandarma tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 24 bin 166 kişinin sorgulaması yapıldı, 20 şahıs yakalandı.          

24 bin kişi sorgulandı

Malatya’da jandarma tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 24 bin 166 kişinin sorgulaması yapıldı, 20 şahıs yakalandı.          

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:12
24 bin kişi sorgulandı

Malatya'nın huzur ve güvenliği için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.  Yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi FETÖ'den yakalandı.

Jandarma ekipleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan arandığı tespit edilen Z.K. ve A.K. isimli iki şüpheli Battalgazi ilçesi Karagöz Mahallesi’nde yakalanarak, adli mercilere teslim edildi.

KAÇAKÇILIK SUÇU

Kaçakçılık suçları kapsamında;14 Temmuz 2018 günü Battalgazi ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde F.D. isimli şahsın ormanlık araziye kenevir bitkisi ektiği bilgisinin alınması üzerine, bölgede yapılan takip sonucunda şüpheli F.D. suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 185 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 

AFGANİSTAN UYRUKLU 2 ŞAHIS YAKALANDI

Darende ilçesi Günpınar Mahallesi’nde ülkeye yasadışı yollarla girdiği ve F.M.K. isimli şahsın yanında izinsiz olarak çalıştığı tespit edilen Afganistan uyruklu S.S ve M.N.S isimli iki şüpheli yakalanarak Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Afganistan uyruklu şahısları izinsiz olarak çalıştıran F.M.K isimli şahıs hakkında 14 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

20 ŞAHIS YAKALANDI

Yine jandarma tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 24 bin 166 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde 20 şahıs yakalandı.         

Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 4 bin 101 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 124 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 35 araç trafikten men edildi, 14 işçi servis aracı kontrol edildi.               

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 19.07.2018 12:15
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