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20 bin mükellefin başvurusu alındı

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, “Şu ana kadar kanun kapsamında yaklaşık 20 bin mükellefin başvurusunu aldık ve borcunu yapılandırdık. Kanun kapsamına giren borçlular kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmektedir” dedi.

20 bin mükellefin başvurusu alındı

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, “Şu ana kadar kanun kapsamında yaklaşık 20 bin mükellefin başvurusunu aldık ve borcunu yapılandırdık. Kanun kapsamına giren borçlular kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmektedir” dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:29
20 bin mükellefin başvurusu alındı

Konuyla ilgili yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, şu ana kadar kanun kapsamında yaklaşık 20 bin mükellefin başvurusunu aldıklarını ve borcunu yapılandırdıklarını belirterek, “Vergi açısından baktığımızda tanıtım faaliyetleri, merkezde Gelir İdaresi Başkanlığı ve taşrada Vergi Dairesi Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı 26 Mayıs 2018 tarihinde kanunun genel tebliğini yayımlayarak çalışmalara başladı. Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak rehber, broşür, afiş ve haber metinlerini hazırladı. Halen; sosyal medyadan tanıtım faaliyetleri devam etmektedir. e-posta aboneleri bilgilendirilmektedir. Kanun kapsamına giren borçlular kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmektedir. Değişik medya kanallarından işitsel ve görsel kamu spotları ve reklamlar yayımlanmaktadır ve yayımlanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda bu güne kadar vergi borcu bulunan milyonlarca mükellefimize mektuplar gönderilmiş ve kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmıştır” diye konuştu.

MAĞDURİYET YAŞAMAYIN!

Poyraz,”Son günleri beklemeden zamanında başvurusunu yapan mükelleflerimize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar kanun kapsamında yaklaşık 20 bin mükellefimizin başvurusunu aldık ve borcunu yapılandırdık. Tabi biz başvuruların hızlanarak artmasını arzu ediyoruz. Mükelleflere şiddetle tavsiye ediyoruz ki, sistemde sıkışıklıkların yaşanabileceği son günleri beklemeden; kanundan yararlanma imkanı olan herkes zamanında başvurusunu yapsın ve herhangi bir mağduriyet yaşanmasın. Yine tavsiye ediyoruz ki, bütün vatandaşlar sistem üzerinden veya vergi dairesine gelerek borcum var mı yok mu diye sorgulama yapsın. Farkında olmadan örneğin bir trafik cezası kesilmiş olabilir” ifadelerine yer verdi. 

İHA

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20 Bin MükellefMALATYA VERGİ DAİRESİYunus PoyrazMalatya
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