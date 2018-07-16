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15 Temmuz şehitleri ve gazileri unutulmadı

Vali Kaban 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle o girişimi sırasında şehit olan demokrasi şehidi Fuat Bozkurt’un ailesini ve demokrasi gazisi Enes Gün’ü ziyaret etti.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri unutulmadı

Vali Kaban 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle o girişimi sırasında şehit olan demokrasi şehidi Fuat Bozkurt’un ailesini ve demokrasi gazisi Enes Gün’ü ziyaret etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:25
15 Temmuz şehitleri ve gazileri unutulmadı

2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş’ın katıldığı ziyaretlerde önce, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı Karargâhından açılan ateş sonucu yaralanan Enes Gün ziyaret edildi.

ŞEHİT FUAT BOZKURT’UN AİLESİNE ZİYARET

Vali Kaban ve beraberindekiler Gazi Enes Gün’e yapılan ziyaretin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde helikopterin ateş açması sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt’un ailesinin evini ziyaret ederek, şehidin yakınlarına taziyelerini ilettiler.

Ziyaretlerde İl Müftü Yardımcısı Akbaş tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası Vali Kaban ve beraberindekiler tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua ettiler. Vali Kaban çocukları ile yakından ilgilenerek onlara oyuncak hediye etti.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE YEMEK

Malatya Valiliğince, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Polisevi Bölge Trafik Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemeğe Vali Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, Vakıf ve Dernek Başkanları, şehit aileleri ve gaziler katıldılar.

İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş’ın dua etmesinin ardından program sona erdi.(Bülten)

Son Güncelleme: 16.07.2018 11:30
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