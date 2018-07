“15 Temmuz iyi analiz edilmeli”

Memur-Sen Malatya Şubesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Memur-Sen Malatya Şubesi’nde düzenlenen ve Memur-Sen’e bağlı diğer sendika temsilcileri ve üyelerinin de yer aldığı basın açıklamasını Memur-Sen Başkanlar Kurulu adına Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (Bem-Bir-Sen) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay yaptı.

15 TEMMUZ İŞGAL DENEMESİDİR

15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle kanlı bir oyunun sahneye konduğunu ifade eden Başkan Hanbay, “15 Temmuz, Malazgirt'ten Mohaç'a, Çanakkale'ye kadar asla teslim alınamayan, köle edilemeyen özgür ruhun güncellenen canlı ve fiili deklarasyonudur. Bu tarih, istiklal ve istikbalimizi muhafaza ederek ülke ve millet bütünlüğümüzü geleceğe taşma iddiamızın zamanın hafızasına bir kez daha perçinlenmesidir. 15 Temmuz, vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir; şehit kanlarıyla İslâm vatanı yapılmış bu coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir. 15 Temmuz, kanlı bir darbe girişimiyle başlayan işgal denemesidir. Küresel şeytanî odaklar, 15 Temmuz darbe girişimiyle, Orta Doğu ve İslâm dünyasındaki hâkimiyetlerine engel olan Türkiye'yi, FETÖ aracılığı ile ele geçirme, içine girilecek kaotik süreçte çıkaracakları iç savaşla ülkeyi bölme, dış müdahalelere açık hâle getirme, varlığımızı bütünüyle tarihten silme planıyla kanlı bir oyun sahneye koymuşlardır” şeklinde konuştu.

HER ZAMANKİ GİBİ ZALİMLERE KARŞI OLDUK

“Milletimiz, derin basireti ve hikmetiyle tehlikeyi anında görmüş, vatanın söz konusu olduğu bir durumda yaşamayı bile teferruat bilerek uçak ve helikopterlerle havadan bombalanan, zırhlı araçlarla, tanklarla tutulmuş sokaklara çıkmış, bendini yıkıp taşan sel gibi caddelere, alanlara akmış, adeta tek bir yumruk olup işgalci darbecilerin tepesine inmiştir” diyen Başkan Hanbay, milletin üstten bomba ve roket atan uçaklara, tanklara, makineli tüfek mermilerinin karşısına, istiklal harbindeki, Çanakkale savaşındaki ruhla çıktığını ve o karanlık geceyi zalimlere cehennem ettiğini kaydetti. Başkan Hanbay, sözlerine şöyle devam etti:

“Gece boyu canı ile kanı ile direnerek 2 binin üzerinde yaralı, 250 şehit veren milletimize o gece ilahi bir lütuf olarak geleceği ifade eden açık bir gök; sabahında, cesareti gösteren parlak bir güneş; sonrasında, mükâfatı müjdeleyen bembeyaz bir ufuk armağan edilmiştir. Memur-Sen olarak, istiklal ve istikbalimizin açık bir saldırıya uğradığı o gece, hiç tereddüt etmeden, sağımıza solumuza bakmadan, bahane ve gerekçe üretmeden, başka hiçbir hesap yapmadan alanlara indik. Milletimiz için, onurumuz, irademiz, özgürlüğümüz, çalışma hayatının geleceği ve güvencesi için karanlığın ve tankların karşısına çıktık. Her zamanki gibi milletten yana, zalimlere karşı olduk. O gece, hepimiz ülkemizin baştan sona direniş hattı olan her karışında, her noktasında millete ve medeniyetimize bağlılığımızın samimi gereğini ve görevini yerine getirdik.”

MİLLETİMİZ ÇOK KARARLI VE AÇIK BİR MESAJ VERDİ

Üyelerinin de aralarında bulunduğu tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Hanbay, “O gece, koca bir millet ve gönülleri bizimle olan bütün ümmet, kalplerindeki ışığın aydınlığıyla karanlığın üstüne üstüne yürüdü. Vurulanlarımızın kimi şehit kimi gazi oldu. Aralarında üyelerimizin de bulunduğu tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimiz, tankları durduran kararlılıkla, bütün şehirlerin meydanlarında kesintisiz bir ay, gece gündüz demokrasi ve kardeşlik nöbeti tutarak, ülkemiz üzerinde operasyon yapmak isteyenlere çok kararlı ve açık bir mesaj vermiştir. Özgürlük ve vatan sevgisi bizde gelip geçici bir duygu değil, kalıcı, sürekli bir değerdir. Bizce, dize getirilmek istenen Türkiye, tarihsel direnişini gerçek bir dirilişe dönüştürerek Yeni Türkiye'nin geri dönüşsüz yolculuğuna başlamıştır. Millet olarak yeni ufuklara yönelen yeni kutlu yolun ve yürüyüşün ilk gerçek çıkışı mayalanan bu yeni ruhla olmuştur. Türkiye kendisi için kurgulanan karanlık bir dünyadan aydınlık bir gelecek yontmayı bilmiştir. İhanete ve cehalete geçit vermediğimiz her durumda, ufkumuz, olanca aydınlığıyla daha da genişleyecektir” ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ, ÖZGÜR İRADENİN ENGELLENEMEZ ATILIMIDI

15 Temmuzun herkesin değeri olduğunu belirten Başkan Hanbay, “15 Temmuz'u hazırlayan veya 15 Temmuz'a getiren sebepler iyi anlaşılmalı, sosyal ve siyasi yönleriyle iyi analiz edilmelidir. FETÖ ihanet şebekesinin örgütlenmesinin ana zeminini eğitimin imkânlarını kullanarak yapmış olmasından ders çıkarmak, bizim için son derece hayatî bir öneme sahiptir. Vatan sevgisi, millî duygular ve insanî değerler noktasında örnek insan yetiştirmesi gereken eğitim sistemimiz, güdümüne girdiği odaklardan aldığı emirle göz kırpmadan vatanına, milletine ihanet edebilen tiplerin çıkmasına müsait olabiliyorsa, sistemin zaaflarının tespit ve tadil edilmesine, vakit geçirilmeden de tahkim edilmesine büyük ihtiyaç vardır. 15 Temmuz, tarih ve irfan köklerinden beslenen yüksek bir ruhun, özgür iradenin, derin bir bilincin şahlanışı, özgürlük ve istiklal aşkıyla engellenemez atılımıdır. 15 Temmuz, hepimizin değeri, ana istikameti, yönü; hür yaşamış, hür yaşayacak bir milletin yenilenen ruhu ve heyecanıdır” diye konuştu.