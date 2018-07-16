15 Temmuz Anı Defteri Soykan Parkı’nda

Vali Ali Kaban Anı Defteri’ne yazdığı hatırada şu satırlara yer verdi:

TÜM DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERİLDİ

“Aziz Türk milletinin hafızasında kara bir leke olarak yer edinen 15 Temmuz 2016 günü Türk Silahlı Kuvvetlerimize sirayet etmiş bulunan bir grup FETÖ/PDY mensubu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızı, milli irademizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin geleceğini hedef alan menfur bir darbe teşebbüsü gerçekleştirilmiştir. Bu teşebbüs dâhilinde milli egemenliğimizi simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere çeşitli kamu hizmet binaları uçak ve helikopterlerle bombalanmış, işgale yeltenilmiş, bu menfur girişime karşı çıkmak amacıyla meydanlara yürüyen aziz vatandaşlarımızın üzerine tanklar yürütülmüş, ateş açılmıştır. Kahraman ordumuzun şerefli üniforması ile kendilerini kamufle eden hainlerin karanlık teşebbüslerinin gerçekleşmeye başladığı ilk andan itibaren sistematik bir şekilde sevk ve idare edilen emniyet ve güvenlik güçlerimizin mücadelesi ve elbette necip milletimizin yekvücut mukavemeti neticesinde kalkışma bastırılmış ve hıyanet çetesi amacına ulaşamamıştır. Milli iradeye yönelik bu menfur girişim kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bedenini tanklara, bombalara, kurşunlara siper eden, ‘Vatan, Millet, Bayrak ve Devlet’ sevdalısı yüce Türk milletinin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramış, tarihi şan ve şeref destanlarıyla dolu olan Milletimiz bu vakur mücadelesiyle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Zerrece şüphemiz yoktur ki Türk milleti bu hain teşebbüsü planlayanları ve figüranlarını asla affetmeyecek, her zamanki sadakat, samimiyet ve cesaretiyle milli mukaddesatına daha da sıkı sarılacaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bekasına ve kahraman milletimizin birlik ve bütünlüğüne kast edecek iç ve dış bütün şer odaklarının hayal ve düşlerinin mutlaka yıkılacağına olan inancımla Cenab-ı Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet, Şehit ailelerimize sabr-ı cemil, gazilerimize afiyet, aziz Türk milletine sağlık ve esenlikler niyaz ediyorum.”

Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen 15 Temmuz Anı Defteri imza törenine Vali Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Kurum Müdürleri, Şehit Aileleri ve Gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.