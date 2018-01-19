TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban’ın himayesinde düzenlenen “Çocuğum Diyanet’te Emin Ellerde” projesi kapsamında 04-06 yaş Kur’an Kursu öğreticilerine İlk Yardım Sertifika töreni düzenlendi. Bir otelde dün gerçekleştirilen törene Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Malatya Müftüsü Ümit Çimen ve eşi, Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Şube Başkanlarından Dr. Muhammed Duran ve Kur’an eğitmenleri katıldı.Sertifika töreninde bir konuşma yapan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatma görevlerinin bulunduğunu söyledi.

KURSLARIMIZ 3 KATEGORİDE HİZMET YÜRÜTÜYOR

Kur’an kurslarının çok önemli yer tuttuğunu belirten Müftü Çimen, “Toplumu din konusunda aydınlatma görevini yaparken de hiç şüphesiz Kur’an kurslarının önemini anlatmak izahtan vabestedir. Kur’an kurslarımızın insanımızın eğitiminde, dini anlamda beslenmesinde çok önemli bir yer tutmakta. Kur’an kurslarımız 3 kategoride hizmet yürütmekte. Bunlardan birisi ihtiyaç odaklı denilen yaş sınırının bulunmadığı özellikle hanım kardeşlerimizin, annelerimizin, gelin kızlarımızın, evlatlarımızın dahi katılabildikleri âdeta aileye hizmet eden, ailenin eğitimine katkı sağlayan eğitim yuvaları olarak devam etmekte. İkinci kategorisi hafızlık müesseselerimiz. Hafız yetiştiren Kur’an Kurslarımız var. Kız öğrencilerimize ve erkek öğrencilerimize hizmet eden. Üçüncüsü de Diyanet İşleri Başkanlığımızın son dönemde önem verdiği geliştirdiği bana göre Kur’an kurslarının içerisinde en önemli yeri tutan bir Kur’an kursumuzdur 0-4,0-6 yaş gurubu. Halk arasında ana sınıfı dediğimiz Kur’an kurslarımız” diye konuştu.

EĞİTİM GÖREN 572 ÖĞRENCİMİZ VAR

Malatya’da Kur’an kursu sayısını da açıklayan Müftü Çimen, “İlimizde 344 Kur’an kursumuz var ihtiyaç odaklı. Buralarda 5 bin 233 öğrencimiz eğitim görmekte. 13 adet hafızlık yatılı Kur’an kursumuz var. Bu Kur’an kurslarımızda da eğitim gören 572 öğrencimiz var. 0-4,0-6 yaş gurubu Kur’an kurslarımızın adedi ise 28 Kur’an Kursumuz ama 66 sınıfımız var. Bu Kur’an kurslarımızda da bin 54 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu proje kapsamında sertifika alacak öğreticilerimiz 0-4, 0-6 Kur’an kurslarında eğitim ve öğretimim yürüten arkadaşlarımız. Bana göre Kur’an kurslarının en önemli görevini yürüten en hassas görevi yapan hoca hanım kardeşlerimiz aramızdalar. Sağlıklı vücut sağlıklı beslenmeyle mümkün. Sağlıklı toplumları da sağlıklı insanlardan oluşturursak sağlıklı toplumları gerçekleştirebiliriz. Sağlık dindarlık ta sağlıklı toplumun en önemli unsuru. Bu gün dünden daha çok ihtiyacımız var sağlıklı dindarlığa” şeklinde konuştu.

DİNİMİZ İSLAM MAHCUP

Dindarlığın genleriyle oynama gayretinin her zaman bulunduğunu belirten Müftü Çimen, “Yanlış anlaşılmasın bu gün yeryüzündeki Müslümanlardan maalesef yüce dinimiz İslam mahcup. Bugün yeryüzünde İslam’ı temsil eden bizler yeterince İslam’ın mütebeccüm çehresini dini hayata yansıtamıyoruz. Ülkemizin dışında din adına, dindarlık adına kap kara bir fotoğrafı da görüyoruz. Biz Allah resulünün ashabından sonra ilahi kelimatullah emanetini omuzlarına alan ve bin yıldır bizim yüz akımız olan İslam’ın da mütebessüm çehresi olan muhteşem bir tarih, kültür, medeniyet oluşturduk. Bu ihtişamlı, İslam’ın, Müslümanların yüz akı olan bu medeniyeti besleyen hiç şüphesiz bu toprakların çocuklarının bin yıldır bu emaneti omuzlarında taşıyan bu milletin din algısı din bakışıdır. Bu gün ölümü ve öldürmeyi sıradanlaştıran insanları gördükçe bu medeniyeti besleyen bizim insan merkezli hoş görü eksenli Kur’an ve sünnete dayalı imha değil ihya bakışlı muhafaza etmemiz önemlidir. O yüzden dün ve bu gün o dindarlığımızın genleriyle oynama gayreti her zaman mevcut” ifadelerini kullandı.

KABİLİYET KAZANDILAR

Müftü Çimen, “Bizim, bu toprakların çocuklarının aziz milletimizin din algısına bakışına ilim ve irfan ayaklı din bakışına karşı büyük tuzaklar kurulmakta. Hz. Ali (r.a.n) çok güzel bir sözü var; ‘Çocuk kalbi ekilmemiş tarla gibidir. Ona ne verirseniz onu alır, tutar.’ Buyuruyor. Küçük çocuklarımızın temiz ve taze, yeni, boş bir zihinle bize teslim edilen tertemiz bir kalpla bize emanet edilen çocuklarımızı eğiten hocalımızın da eğitimi çok önemli. Bu hoca hanımlarımızın farklı sertifikaları vardı. Bu proje ile hoca hanımlar yeni bir kabiliyet, yeni özellik kazandılar. Çocuğum Diyanette Emin Ellerde projesi Türkiye’de bizim kurumuzda İlk Yardım Projesi ilk proje. Türkiye’de Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik yapılmış ilk proje” diye konuştu.Son olarak Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, eğitimcilere sertifikasını takdim etti.