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BUSABAH’tan Başkan Çınar’a ziyaret

BUSABAH gazetesi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Çınar, BUSABAH’ın Malatya’nın en çok okunan ve satılan gazetesi olduğunu hatırlattı. Çınar, “Yeşilyurt büyük bir ilçe ve Yeşilyurt’un büyük ilçe olmasından dolayı çok fazla haberlerimiz var, çok fazla medya ve basınla paylaşacağımız işlerimiz var. Bu işlerin paylaşılması noktasında bize destek olan BUSABAH gazetesi ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

BUSABAH’tan Başkan Çınar’a ziyaret

BUSABAH gazetesi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Çınar, BUSABAH’ın Malatya’nın en çok okunan ve satılan gazetesi olduğunu hatırlattı. Çınar, “Yeşilyurt büyük bir ilçe ve Yeşilyurt’un büyük ilçe olmasından dolayı çok fazla haberlerimiz var, çok fazla medya ve basınla paylaşacağımız işlerimiz var. Bu işlerin paylaşılması noktasında bize destek olan BUSABAH gazetesi ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:27
BUSABAH’tan Başkan Çınar’a ziyaret

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ve Reklam Müdürü Murat İpekten, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, “BUSABAH gazetesi olarak Sayın Başkan Çınar’ı ziyaret ettik. 24 Haziran erken genel seçimle birlikte başlayan bazı belediyelerimizdeki değişiminde Sayın Çınar’a ve ekibine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlçe belediyelerimizin daha aktif ve pozitif olduğunu gördük. Büyükşehir kavramı içindeki bu belediyelerin yaptığı hizmetler doğdu. Yeşilyurt Belediyesinde önemli merkez ilçelerimizden birisi. Yeni görevinizi ve bundan sonraki alacağınız görevinizin hem size hem de Malatya’mıza, Yeşilyurt’a hayırlı olmasını diliyor, tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Bugün Malatya’mızın en çok satan, en çok tiraja sahip BUSABAH gazetesi yazarları, sahipleri, temsilcileri ve emektarları bizi ziyarete geldiler. Ben kendilerine bu nazik ve anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Tabi basın noktasında çok daha iyi seviyelerde olmasıyla ilgili gayretlerini, emeklerini, fedakârlıklarını görüyorum ve biliyorum. Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak yaklaşık 4 yıldır, Belediyemizin kuruluşundan beri beraber çalışıyoruz. Her gün gazeteler Belediyemize geliyor, aktif olarak biz de istifade ediyoruz emeklerinden. Yeşilyurt büyük bir ilçe ve Yeşilyurt’un büyük ilçe olmasından dolayı çok fazla haberlerimiz var, çok fazla medya ve basınla paylaşacağımız işlerimiz var. Bu işlerin paylaşılması noktasında bize işlerimizde destek olan yine BUSABAH gazetesi ve ekibine de ben teşekkür ediyorum. Çünkü bizim işlerimizi duyurmamız ve anlatmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
BusabahMehmet Çınar
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