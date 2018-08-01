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52 OCAK EKMEKSİZ KALACAK

Halk arasında Bit Pazarı olarak anılan Eski Tellal Pazarı’nın vehameti merak ediliyor. 2016 yılında yapılan Battalgazi Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda bahsi geçen pazarın Doğu Garajı yanına yapılması için karar alındı. Aradan yıllar geçti, değişen bir şey olmadı; Eski Tellal Pazarı esnafının çilesi ise katlanarak devam etti. Konuya ilişkin konuşan esnaflar, “Burası Malatya’nın yüz karası. Buranın arsası şahıs üzerine olduğu için satılıyor. Biz zor durumda kalacağız. 52 ocak ekmeksiz kalacak” dediler.

52 OCAK EKMEKSİZ KALACAK

Halk arasında Bit Pazarı olarak anılan Eski Tellal Pazarı’nın vehameti merak ediliyor. 2016 yılında yapılan Battalgazi Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda bahsi geçen pazarın Doğu Garajı yanına yapılması için karar alındı. Aradan yıllar geçti, değişen bir şey olmadı; Eski Tellal Pazarı esnafının çilesi ise katlanarak devam etti. Konuya ilişkin konuşan esnaflar, “Burası Malatya’nın yüz karası. Buranın arsası şahıs üzerine olduğu için satılıyor. Biz zor durumda kalacağız. 52 ocak ekmeksiz kalacak” dediler.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:17
52 OCAK EKMEKSİZ KALACAK

2016 yılında yapılan Battalgazi Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda Akpınar Mahallesi 40 ada 7 nolu parsel için imar plan değişikliği yapılması konusunda görüşülen gündem maddesinde 40 ada 7 nolu parselin 2 bin 47 metre karelik kısmının pazar yeri olarak değiştirilmesi yönünde bir değişiklik hazırlatıldı. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin semt pazarı kurulabilmesi için gerekli görüldüğü söylenirken, bu alanın Doğu Garajı’nın yanında bir alan olduğu, buraya Bit Pazarı denilen bir pazar yeri yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu kararın ardından yıllar geçti. Tellal Pazarı’nda esnaf umudunu yitirdi ve onların çilesi devam etti. BUSABAH’a konuşan Malatya Tellal Pazarı Esnaf Sorumlusu Mustafa Orhan, buranın sıkıntılarını ve taleplerini anlattı.

“11 YILDIR UĞRAŞIYORUZ”

Malatya Tellal Pazarı Esnaf Sorumlusu Mustafa Orhan, “Tellal Pazarı’nda 11 yıldır yöneticilik yapıyorum. Buranın sorunlarıyla 11 yıldır uğraşıyoruz. Bir arpa boyu yol gidemedik. Buradaki sorun buranın kaldırılıp düzenli bir yer yapılmasını istiyoruz. Milletvekilleri de geldi, belediye başkanları da geldi, vekiller de geldi; söz verdiler çözülmesi için ama halen aynı yerimizde duruyoruz. Bizim yerimiz var, Doğu Garajı’nın orada 2 dönümlük arazimiz var. Belediye, Battalgazi’ye devretti, onlar da ziyaret etti ama halen aynı yerimizde duruyoruz” ifadelerinde bulundu.

“MİLLİ SERVETE KATKIDA BULUNUYORUZ”

Sorunlarının çözümü için bir yol bulamadıklarını söyleyen Mustafa Orhan, “Burada 2. el eşyalar satıyoruz. Türkiye’nin dönüşüm konusunda en elverişli noktalarından birisi burada yaptıklarımızdır. 2. el eşyaları alıp dönüştürüp, sağlamlaştırdıktan sonra satışa sunuyoruz. Ülkemizde gelirin yüzde 80’i geri dönüşümdür. Milli servete katkıda bulunuyoruz. Ama maalesef devlet bize yardım etmiyor. Malatya olarak bize burası ne yakışıyor, ne de biz burayı istiyoruz. Yerin yapılıp bu vatandaşın taşınmasını istiyoruz. Burası Malatya’ya yakışan bir yer değil” sözlerini kaydetti.

“YA YAPIN, YA YIKIN BU VATANDAŞI GEÇİNDİRİN”

Orhan, “Burada 52 tane esnaf var. Geçimimizi emekli olmazsak, ev geçindirmek zor. Bir de burada çalışıyorsanız, gelirimiz belli, geçinemiyoruz. Emeklilik bizde yan gelir. Buranın mevsimi zaten belli. Ramazan’dan sonra buranın işi biter. Nisan-mayısa kadar iş yapamayız. Derme çatma zaten, kışı kaldıramıyoruz. Çiftçi iş yapacak ki onlarda gelip buradan mal alsınlar. Burada satılan mal belli pantolon, gömlek, ayakkabı, antika eşyalar… Biz yetkililerden buranın bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz. Burası Malatya’nın birinci gündem sorunudur. Buranın kaldırılıp, yenilerinin yapılıp verilmesini istiyoruz. Sayın milletvekilleri de buraya geldi aynısını söyledim: ‘Ya yapın, ya yıkın bu vatandaşı geçindirin.’ Avutmaya gerek yok” sözlerini kaydetti.

“KADINLAR BURAYA GELEMİYOR”

Malatya Tellal Pazarı Esnaf Sorumlusu Mustafa Orhan, şöyle konuştu:

Zaten ticaretin yüzde 60’ını kadınlar yapıyor. Kadınlar burayı görünce gelmiyorlar. Bu konuda da zorluk çekiyoruz. Hitap ettiğimiz kesim bizden gelip alışveriş yapmıyor. Eğer Doğu Garajı’na yerimiz yapılırsa, oradan satışımızı da kolaylıkla yapabiliriz. Tam da buradaki esnafa uygun bir yer. Ama işte herkes birbirine atıyor. Bir türlü mesele çözülemedi. Ahmet Çakır ve Öznur Çalık geldi iki devre ikisini de çağırdım ama mesele bir türlü çözülemedi. Yapacağız dediler ama daha yapılmadı. Buraya geldiklerine kendilerine de söyledim ‘burası hiç hoşunuza gitti mi’ diye, hayır cevabını aldım. Ama daha bir çözüm bulunabilmiş değil. Ben buranın esnafı olarak utanıyorum, burası Malatya’nın yüz karası. Battalgazi Belediyesine ve Selahattin Başkanımıza söyledik bu sorunları ama çözüm bulamadık. Nerde tıkandığını bizde bilmiyoruz.

52 OCAK EKMEKSİZ KALACAK

Eğer yapılmaya başlarsa biz de katkıda bulunacağız. Buranın yapılmasında katkıyı Avrupa SODES sağlıyor. Vatandaşımız da, esnafımız da bu katkıya pay eklemekte hazırlar. Biz bunu 11 yıldır söylüyoruz ama hiçbir yardım yok. Buraya seçimden seçime değil de sürekli gelmelerini istiyorum. Buradaki vatandaş oy veriyorsa, buradaki vatandaşlarını sürekli kontrol etmeleri, gözetlemeleri gerekir. Geriye dönük kira bedeli ödemeleri için mahkememiz vardı ve kazandık. Ben kendim gittim mahkemeye ve avukatta tutmadık kazandık. Yargıtay da temize gitti ama geri dönüş sağlanmadı. Buranın arsası şahıs üzerine olduğu için satılıyor. Biz zor durumda kalacağız. 52 ocak ekmeksiz kalacak.”

TÜRKAN YILDIZ

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52 Ocak Ekmeksiz KalacakMalatyaTELLAL PAZARIMustafa OrhanBu Sabah
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