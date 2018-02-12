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Kaymakamdan jandarmaya başarı belgesi

Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan başarılı personelleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.Kadirli’de son günlerde başarılı operasyonlara imza atan jandarma personelini makamında kabul eden Kaymakam Tamer...

Kaymakamdan jandarmaya başarı belgesi

Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan başarılı personelleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.Kadirli’de son günlerde başarılı operasyonlara imza atan jandarma personelini makamında kabul eden Kaymakam Tamer...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:31
Kaymakamdan jandarmaya başarı belgesi

Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan başarılı personelleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kadirli’de son günlerde başarılı operasyonlara imza atan jandarma personelini makamında kabul eden Kaymakam Tamer Orhan, hem uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hem hırsızlık olayları, hem de onun arkasından gelen operasyonlarla hem asayiş hem de diğer alanlarda ilçe jandarma komutanlığı personelinin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Jandarma tarafından uyuşturucunun ilçede kökünün kurutulması için yoğun gayret sarf edildiğini anlatan Kaymakam Orhan, "Bu gayretlerinizin devamını bekliyoruz. Başarılı çalışmalarınız için de tüm ilçe halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu operasyonlarda sizlerin dışında görev alan, çaba sarf eden arkadaşlarımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı V. Bülent Akçadağ ve diğer personele başarı belgelerini takdim etti.
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