Kadirli’de "İş Arama Becerileri Geliştirme Semineri"

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 160 öğrenciye iş arama becerilerinin geliştirilmesi seminer verildi.

Kadirli İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadirli’de eğitim gören öğrencilere çalışma hayatına adapte olmalarını kolaylaştıracak, meslek arama becerilerini artıracak, nitelikli meslek sahibi olmak ve çalışma hayatına girişimciliği anlatmak amacı ile seminer düzenlendi.

Kadirli İŞKUR Hizmet Merkezi Müdür Vekili Ahmet Direk yönetiminde, İş ve Meslek Danışmanı Yaşar Yiğitoğlu’nun sunumu ve anlatımı ile gerçekleştirilen seminerde mesleklerin tanıtımı, çalışma hayatında olabilecek zorlukların, fırsatların, işçi-işveren ilişkilerinin, finansal yönetimin, yöneticiliğin çalışma hayatına dair birçok olgu ve değerin tanımlamaları yapıldı.

Kadirli İŞKUR Hizmet Merkezi Müdür Vekili Ahmet Direk, “Gerçekleştirmiş olduğumuz İş Arama Becerilerini Geliştirme Seminerinin, gerek katılımdaki yoğunluk ve seminere olan ilgi ve alakadan dolayı çok memnunum. Sadece katılımın sayısal olarak fazla olması değil, seminer esnasında da öğrenciler tarafından yapılan düşünsel katılımlarda bizleri fazlasıyla memnun etti. Buda gösteriyor ki bu ve buna benzer yaptığımız eğitimlerin, seminerlerin, toplantı etkinliklerin amacına uygun olduğu ve hedef kitleye temas ettiğimizin ve olumlu sonuçlar aldığımızın ispatıdır" dedi.