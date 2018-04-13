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Yılmaz: “Fatsa’ya bu yıl 64 km sıcak asfalt dökülecek"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geride kalan 4 yılda 91 km sıcak asfalt dökülen Fatsa ilçesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyerek, “Alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzere olan ilçemizde bu yıl 64 km...

Yılmaz: “Fatsa’ya bu yıl 64 km sıcak asfalt dökülecek"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geride kalan 4 yılda 91 km sıcak asfalt dökülen Fatsa ilçesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyerek, “Alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzere olan ilçemizde bu yıl 64 km...

13 Nisan 2018 Cuma 16:51
Yılmaz: “Fatsa’ya bu yıl 64 km sıcak asfalt dökülecek"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geride kalan 4 yılda 91 km sıcak asfalt dökülen Fatsa ilçesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyerek, “Alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzere olan ilçemizde bu yıl 64 km yolu daha sıcak asfalta kavuşturacağız” dedi.

12 noktada taş duvar imalatı gerçekleştirildi

Yolun toplam uzunluğunun 2 bin 350 metre olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, yolda yapılan çalışmalar hakkında, “Toplam uzunluğu 2 bin 350 metre olan Meşebükü Mahallesi Veliustaoğlu Büyükçayır Sokak’ta yapılan çalışmalar kapsamında 1.5 km’lik bölüm sıcak asfalta kavuşturuldu. Kalan kısımlarda pmt serimine devam edilerek yol asfalta hazır hale getiriliyor. Yolu sıcak asfalta kavuştururken sağlamlaştırmak amacıyla da 12 farklı noktada taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalarımız tamamlandığında Fatsa şehir merkezine ulaşım daha hızlı ve konforlu olacak” şeklinde konuştu.

"Söz verdiğimiz yatırımlar hayata geçiyor"

Kırsalda sıcak asfalt çalışmasının alt yapı çalışması olmaması nedeniyle daha erken yapıldığını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl alt yapısı tamamlanan Altınordu ve Fatsa ilçelerimizde sıcak asfalt çalışmasına ağırlık vereceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda ekiplerimiz çalışmalarını iki ilçemizde yoğunlaştırdı. Fatsa ilçemizin önemli güzergâhlarından biri olan ve halkımızın bizden talep ettiği Meşebükü Mahallesi Veliustaoğlu Büyükçayır Sokağı da sıcak asfaltın konforuyla buluşturuyoruz. Söz verdiğimiz yatırımlar bir bir hayata geçiyor” diye konuştu.
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