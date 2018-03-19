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Yeni mide ile yeni hayat

Ordu’nun Kabataş ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Ahmet Akdoğan iki yıldır çözüm bulunamayan mide hastalığından yeni mide yapılarak 1 saatte kurtuldu.Uzun yıllar mide şikayeti bulunan ve son zamanlarda sürekli kusmaya başlayıp gün geçtikçe...

Yeni mide ile yeni hayat

Ordu’nun Kabataş ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Ahmet Akdoğan iki yıldır çözüm bulunamayan mide hastalığından yeni mide yapılarak 1 saatte kurtuldu.Uzun yıllar mide şikayeti bulunan ve son zamanlarda sürekli kusmaya başlayıp gün geçtikçe...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:57
Yeni mide ile yeni hayat

Ordu’nun Kabataş ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Ahmet Akdoğan iki yıldır çözüm bulunamayan mide hastalığından yeni mide yapılarak 1 saatte kurtuldu.

Uzun yıllar mide şikayeti bulunan ve son zamanlarda sürekli kusmaya başlayıp gün geçtikçe kilo kaybeden Ahmet Akdoğan’a başvuru yaptığı hastanelerde ‘subtotal gastrektomi’ (mide çıkışının daralması ve tıkanması) teşhisi konuldu.

Ancak ileri derecede KOAH hastalığı ve yaşı dolayısıyla yüksek risk kapsamında olduğundan ameliyat edilemiyordu. Son olarak Medical Park Ordu Hastanesi Dahiliye Polikliniğine başvuran ve burada Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat tarafından ameliyat değerlendirmesine alınan hasta yandaş hastalıkları sebebiyle yüzde 90 oranında çok yüksek riskli ameliyat oranına rağmen acil şartlardan dolayı ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren başarılı ameliyat sonunda sağlığına kavuşarak bir hafta sonra taburcu edildi.

Anestezi uygulanmadan ameliyat edildi

Hasta hakkında bilgi veren Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat, hastanın mide çıkışında ileri derecede darlık olması sebebiyle yediği gıdaları sindiremediğini ve bu sebeple beslenemediğini, yaşı ve ileri derece KOAH nedeniyle yüksek riskli olduğu için daha önce başvurduğu sağlık merkezlerinde ameliyata alınamadığını hatırlattı.

Ameliyat sırasında hastanın uyutulmayarak belden özel bir teknikle uyuşturulduğunu ve operasyona alındığını belirten Opr. Dr. Polat, “1 saat süren ameliyatta Ahmet Akdoğan’ın mide çıkışındaki ileri derece darlığın tamiri için midenin 3’te 1’i alınarak yeni bir mide yapıldı. Artık gıdalarını rahatlıkla sindirip yiyebiliyor ve sindirilen gıdalar bağırsağa geçebiliyor. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan hastamız yaşanan bu süreçte hiç bir şekilde solunum cihazına bağlanmasına gerek olmadı. Hastamız artık önceki gibi yemek yiyebiliyor ve kaybettiği kiloları geri almaya başlayarak sağlığına kavuştu. Kontrollerine gelmek üzere kendisini mutlu bir şekilde taburcu ettik" dedi.

Geçirdiği başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Ahmet Akdoğan, "Daha önce birçok hastaneye başvurduk ama hiçbirinden çözüm alamadık. Her geçen gün yemek yiyemediğim için zayıflıyordum ve çaresiz kalmıştım. Hastalığıma çareyi Medical Park Ordu Hastanesinde buldum” diye konuşarak hastane ve tüm personele teşekkür etti.
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