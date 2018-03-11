Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

Yamaç paraşütü yasağına milletvekilleri müdahale ediyor

Ordu’da 500 rakımlı Boztepe’de yamaç paraşütü parkur alanında yamaç paraşütü faaliyetlerinin Türkiye’de deniz üzerine ilk kurulan Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki uçak trafiğinde artış ve uçakların alçalma hattında kaldığı gerekçesiyle...

Yamaç paraşütü yasağına milletvekilleri müdahale ediyor

Ordu’da 500 rakımlı Boztepe’de yamaç paraşütü parkur alanında yamaç paraşütü faaliyetlerinin Türkiye’de deniz üzerine ilk kurulan Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki uçak trafiğinde artış ve uçakların alçalma hattında kaldığı gerekçesiyle...

11 Mart 2018 Pazar 18:12
Yamaç paraşütü yasağına milletvekilleri müdahale ediyor

Ordu’da 500 rakımlı Boztepe’de yamaç paraşütü parkur alanında yamaç paraşütü faaliyetlerinin Türkiye’de deniz üzerine ilk kurulan Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki uçak trafiğinde artış ve uçakların alçalma hattında kaldığı gerekçesiyle durdurulması üzerine AK Parti Ordu milletvekilleri yasağın kaldırılması için harekete geçti.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ile görüştüğünü, Genel Müdür Kesici’nin 2-3 hafta içinde Ordu’ya gelerek konuyu yerinde inceleyeceğini belirtti. Her yıl yerli ve yabancı yüzlerce yamaç paraşütü sporcusunun Boztepe’den uçuş gerçekleştiğini belirten Gündoğdu “Boztepe’den yapılan paraşüt uçuşları Ordu markası ve şehir turizmi için çok önemli. Ortada Ordu için önemli bir katma değer var. Teleferik ile birkaç dakikada Boztepe’ye çıkan sporcular, sahile iniş yapabiliyorlar. Boztepe yerli ve yabancı sporcular için dünya çapında gözde bir lokasyon. Yasağın kalkması ve uçuşların başlaması konusunu Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Bahri Kesici ile görüştük. Kendisi birkaç hafta içinde Ordu’ya gelerek konuyu yerinde inleyecek ve sorunun çözümü hususunda elinden geleni yapacak. Ordu’da uçuş yapan sporcularımızla iletişim halindeyiz. Konuyu Ordumuzun ve hemşehrilerimizin azami faydasını gözeterek takip ediyoruz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara’da 3. Ünyeliler Buluşması
Ankara’da 3. Ünyeliler Buluşması
AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Bakü’de
AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Bakü’de
Başkandan kadınlara jest
Başkandan kadınlara jest

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim