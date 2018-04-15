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ÜTSO seçimlerini ‘Yeşil Liste’ kazandı

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ÜTSO) bugün yapılan seçimlerinde iş adamı irfan Akar’ın başında bulunduğu Yeşil Liste adayları grupları kazandı.ÜTSO’nun bugün yapılan seçimleri yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti....

ÜTSO seçimlerini ‘Yeşil Liste’ kazandı

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ÜTSO) bugün yapılan seçimlerinde iş adamı irfan Akar’ın başında bulunduğu Yeşil Liste adayları grupları kazandı.ÜTSO’nun bugün yapılan seçimleri yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti....

15 Nisan 2018 Pazar 19:30
ÜTSO seçimlerini ‘Yeşil Liste’ kazandı

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ÜTSO) bugün yapılan seçimlerinde iş adamı irfan Akar’ın başında bulunduğu Yeşil Liste adayları grupları kazandı.

ÜTSO’nun bugün yapılan seçimleri yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. İş adamı İrfan Akar’ın başında bulunduğu Yeşil Liste 14 meslek komitesinden 9’unu kazanarak tarihi bir zafere imza attı. Yeşil, sarı ve beyaz olmak üzere 3 listenin yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi saat 09.00’da başladı, 17.00’ye kadar sürdü. Üç adayın olan seçimde İrfan Akar (Yeşil), Durmuş Zor (Sarı) ve Hasan Şimşek (Beyaz) listede yarıştı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan oy sayımında Yeşil Liste ekibi, 14 meslek komitesinin 8 sandık ile 1 sandığın kura ile çekilmesinin ardından toplamda 9 sandığın oyunu aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından bir açıklama yapan iş adamı İrfan Akar, "Çok çalıştık, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aileme oy veren vermeyen herekse teşekkür ediyorum. Güçlü bir ekiple iyi çalışarak hazırlandık. Beklediğimiz bir sonuçtu, herkese hayırlı olsun" dedi.

Sonuçlara göre 8 sandık yeşil, 2 sandık sarı, 2 sandık beyaz, 2 sandık kura çekimi oldu. 18 meclis üyesi yeşil listeden, 6 meclis üyesi sarı listeden, 6 meclis üyesi beyaz listeden çıktı. Buna göre 1. Grup yeşil kazanarak 14 beyaz, 11 sarı, 18 yeşil, 2. Grup yeşil kazanarak 16 beyaz, 11 sarı, 20 yeşil, 3. Grup yeşil kazanarak 11 beyaz, 10 sarı,19 yeşil,1 boş oldu. 4. Grup eşit çıkınca kura çekildi. Oy sonucunda 35 beyaz, 32 sarı, 35 yeşil çıktı. Kura belirlenerek 1 beyaz 1 yeşil listeden meclis üyesi seçildi. 5. Grup ise beyaz kazanarak 35 beyaz, 24 sarı, 30 yeşil ve 1 geçersiz oy sayıldı.
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