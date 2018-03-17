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Ünye bayraklarla donandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla her taraf Türk bayraklarıyla donatıldı.Ünye Belediyesi, AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı ve Ünye Kent Konseyinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde...

Ünye bayraklarla donandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla her taraf Türk bayraklarıyla donatıldı.Ünye Belediyesi, AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı ve Ünye Kent Konseyinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde...

17 Mart 2018 Cumartesi 19:51
Ünye bayraklarla donandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla her taraf Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ünye Belediyesi, AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı ve Ünye Kent Konseyinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Ünye’de iş yerlerine bayraklar asıldı. Etkinlik dolaysıyla bir açıklama yapan Ünye Kent Konseyi Başkanı Musa Özgür Kıroğlu, “Bizim gençlik yıllarımıza Ünyemizdeki iş yerlerinin dışında monte edilmiş bayrak yuvaları vardı. Zamanla kaybolan bu değerimizin Ünye Belediyesince yeniden hayata geçirilmesinden son derece memnunuz. Bu anlamda Ünye Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı ise iş yerinin dışına monte edilen bayrak tabyaları fikri nedeniyle Ünye Belediyesine ve Ünye Kent Konseyine teşekkür etti. Başkan Tavlı, “Böylesine birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bir bayrak altında toplanmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çamyar: “Hiç bir güç, al bayrağımızı gönderden indiremeyecek”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da bayrak ve milli, manevi değerler konu olunca Türk milletinin ayrı bir ruh haline büründüğünü söyledi. Başkan Çamyar, “Biz, vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için canımızı ortaya koyan bir milletiz. Bunun en yakın örnekleri, Afrin, El-Bab ve 15 Temmuz’dur. Daha geriye gittiğimizde de başta Kurtuluş savaşı olmak üzere, Çanakkale Zaferi’dir. Çanakkale Zaferi yıldönümü vesilesi ile Ünye’de tek tip bir görüntünün ortaya çıkması için böyle bir organizasyona imza attık. Geçtiğimiz Salı günü defnettiğimiz Afrin şehidimiz Taner Kart evladımızın da ruhunu bu şekilde şad etmiş olduk. Evladımızdan önce şehadete yürümüş olan 25 tane Ünyeli şehidimiz var. Her birini ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Hiçbir güç al bayrağımızı gönderden indiremeyecektir” dedi.

Etkinlik daha sonra Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda toplu resim verilmesi ile son buldu.

Ünye’de Çanakkale Zaferi dolayısıyla 18 Mart Pazar günü sabah namazı sonrasında dualar edilecek. Gün içinde ise yine Cumhuriyet Meydanında tören düzenlenecek.
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