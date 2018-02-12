Uçar balığı ağa takıldı

Karadeniz’de nesli tehlikede olan uçar balığı Fatsalı balıkçıların ağına takılarak tezgahlarda yerini aldı.

Balıkçıların ağına takılan ve yaklaşık 7 kilo ağırlığında olan uçar balığı görenleri şaşırtırken, balığın hemen satıldığı öğrenildi.

Uzun zamandır büyük bir uçar balığının ağına takılmadığını belirten balıkçı Hüseyin Özlü, “Geçtiğimiz yıllarda uçar balıkları ağlarımıza takılırdı. Fakat son yıllarda bu balıklar ağlarımıza takılmıyor. Kayık balıkçısından buldum ve o da sabah ağı kaldırdıktan sonra denizden bu balığın ağa takıldığını görmüş. Hemen beni aradı ve ben de balığı tezgahıma getirdim. Balığı ilk müşteriye kilosunu 75 liradan sattım. İnşallah bu tür balıklar devamlı ağımıza takılır da bizler de güzel paralar kazanırız” dedi.