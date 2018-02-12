Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115068
ALTIN
161.426
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2644
EURO
4.6660

Uçar balığı ağa takıldı

Karadeniz’de nesli tehlikede olan uçar balığı Fatsalı balıkçıların ağına takılarak tezgahlarda yerini aldı.Balıkçıların ağına takılan ve yaklaşık 7 kilo ağırlığında olan uçar balığı görenleri şaşırtırken, balığın hemen...

Uçar balığı ağa takıldı

Karadeniz’de nesli tehlikede olan uçar balığı Fatsalı balıkçıların ağına takılarak tezgahlarda yerini aldı.Balıkçıların ağına takılan ve yaklaşık 7 kilo ağırlığında olan uçar balığı görenleri şaşırtırken, balığın hemen...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:36
Uçar balığı ağa takıldı

Karadeniz’de nesli tehlikede olan uçar balığı Fatsalı balıkçıların ağına takılarak tezgahlarda yerini aldı.

Balıkçıların ağına takılan ve yaklaşık 7 kilo ağırlığında olan uçar balığı görenleri şaşırtırken, balığın hemen satıldığı öğrenildi.

Uzun zamandır büyük bir uçar balığının ağına takılmadığını belirten balıkçı Hüseyin Özlü, “Geçtiğimiz yıllarda uçar balıkları ağlarımıza takılırdı. Fakat son yıllarda bu balıklar ağlarımıza takılmıyor. Kayık balıkçısından buldum ve o da sabah ağı kaldırdıktan sonra denizden bu balığın ağa takıldığını görmüş. Hemen beni aradı ve ben de balığı tezgahıma getirdim. Balığı ilk müşteriye kilosunu 75 liradan sattım. İnşallah bu tür balıklar devamlı ağımıza takılır da bizler de güzel paralar kazanırız” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik Vakfı yararına kermes
Mehmetçik Vakfı yararına kermes
OBB Tekvando Takımı Avrupa 3’üncüsü oldu
OBB Tekvando Takımı Avrupa 3’üncüsü oldu
Ünye’de doğalgaz zorunluluğu
Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim