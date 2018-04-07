Sezonun son balıkları

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde balık çeşidinin azalması ile birlikte balık tezgâhları boşaldı.

Avlanmak için denize çıkan küçük balıkçılar az sayıda balıkla kıyıya dönüyor. Ekmek parasını dahi zor çıkardıklarını belirten balıkçılar, bu dönemde fazla balık çıkmadığını, bunun da tezgaha yansıdığını söylediler.

Balık çeşitlerinin azaldığını söyleyen balıkçı Uğur Aymaz, “Çeşit az olunca vatandaşlar balık almıyor. İstedikleri çeşidi bulamayan vatandaşlara artık balık sezonunun kapandığını söylüyoruz. Yeni sezona kadar artık tezgahlarımızda balık çeşitliliği olmaz” dedi.

Balık sezonu 15 Nisan’da sona erecek ve av yasağı başlayacak.