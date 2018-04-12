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Şehit pilotun ismi okula verildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Merkez Ortaokulunun isminin ‘Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa Ortaokulu’ olarak değiştirilmesiyle ilgili tören düzenlendi.Isparta’nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan...

Şehit pilotun ismi okula verildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Merkez Ortaokulunun isminin ‘Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa Ortaokulu’ olarak değiştirilmesiyle ilgili tören düzenlendi.Isparta’nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:49
Şehit pilotun ismi okula verildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Merkez Ortaokulunun isminin ‘Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa Ortaokulu’ olarak değiştirilmesiyle ilgili tören düzenlendi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Ordu Fatsalı Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa’nın ismi ilçedeki Merkez Ortaokuluna verildi.

Fatsa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim işbirliği ile daha önceden adı Merkez Ortaokulu olan okulda isminin değişmesi nedeniyle tören gerçekleşti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Şehit Ümit Karamustafa’nın özgeçmişi okundu. Tören, İlçe Müftüsü Hüseyin Can’ın yaptığı duanın ardından sona erdi.

Düzenlenen törende şehit Ümit Karamustafa’nın ailesine Kaymakamı Mehmet Yapıcı Türk bayrağı hediye etti.
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