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Ordu’ya yeni meydan

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Bülbül Deresi üzerindeki meydan çalışmaları aralıksız sürüyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, vatandaşlara ortak yaşam alanı sunmak amacıyla başlatılan Köprübaşı Meydan...

Ordu’ya yeni meydan

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Bülbül Deresi üzerindeki meydan çalışmaları aralıksız sürüyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, vatandaşlara ortak yaşam alanı sunmak amacıyla başlatılan Köprübaşı Meydan...

20 Mart 2018 Salı 16:34
Ordu’ya yeni meydan

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Bülbül Deresi üzerindeki meydan çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, vatandaşlara ortak yaşam alanı sunmak amacıyla başlatılan Köprübaşı Meydan Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, proje kapsamında, 132 adet fore kazık ve başlık kirişlerinin imalatının tamamlandığını, başlık kirişleriyle birlikte ön gerilmeli prefabrik kirişlerin montajına başlanarak 41 adedinin montajını tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Yılmaz, kentin yaya ulaşımı açısından nefes almasını sağlayacak arterler oluşturmaya çalıştıklarını, bu doğrultuda Süleyman Felek Caddesi’ni araç trafiğine kapattıklarını ve bu caddenin uzantısındaki Köprübaşı mevkisine de yeni bir meydan kazandıracaklarını ifade etti. Başkan Yılmaz, “Köprübaşı mevkisinde köprünün her iki tarafında derenin üzeri kapatılacak. Köprübaşı Camisi’nin dâhil olacağı bu alanı, yapacağımız yeni bir çevre düzenleme çalışmasıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her iki projemiz birbirini tamamlayacak şekilde ilerliyor. Bu bölgemizde dış cephelerin de iyileştirilmesiyle birlikte çok güzel bir yaşam alanı ortaya çıkacak” dedi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Köprübaşı Meydan Projesi’nde çalışmalar çok iyi gidiyor. Geç kalınmış işler tamamlanıyor. İlimizde böyle çalışmalar yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’muza güzel hizmetler bırakmak için çalışıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu.
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