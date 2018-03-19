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Ordu’ya yeni bir spor tesisi daha

Ordu’da yeni bir spor tesisi daha hizmete giriyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde iki adet nizami futbol sahası ve bir adet spor tesisinin inşaatı devam ediyor. Tesis inşaatını yerinde inceleyen...

Ordu’ya yeni bir spor tesisi daha

Ordu’da yeni bir spor tesisi daha hizmete giriyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde iki adet nizami futbol sahası ve bir adet spor tesisinin inşaatı devam ediyor. Tesis inşaatını yerinde inceleyen...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:58
Ordu’ya yeni bir spor tesisi daha

Ordu’da yeni bir spor tesisi daha hizmete giriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde iki adet nizami futbol sahası ve bir adet spor tesisinin inşaatı devam ediyor. Tesis inşaatını yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, geride kalan 1 ayı aşkın sürede önemli bir mesafe kat ettiklerini belirtti. Ordu’da bugüne kadar 87 milyon TL’lik spor yatırımını hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Enver Yılmaz, “Turnasuyu Mahallemize 60x90 metre ölçülerinde, iki adet doğal çim futbol sahası ve bir adet de tesis binası yapıyoruz. Her yaştan hemşehrimiz sportif faaliyetler içerisinde bulunsun istiyoruz” diye konuştu.

Tam donanımlı bir tesis

2 bin 224 metrekare proje alanı üzerine inşa edilecek spor tesisinin taban alanının 556 metrekare olacağını ve bodrum kat, zemin kat, 1. ve 2. katlar olmak üzere toplam 4 kattan oluşacağını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Tesis binamız içerisinde 33 yatak kapasiteli dinlenme odaları, kondisyon salonu, yemekhane, sauna, soyunma odaları, ofisler, toplantı odası, başkan odası, mescit, kulüp hoca odaları, yönetim seyir alanı, oyuncu aktivite salonu, yönetim odaları, çok amaçlı oda, buhar odası, tuvalet ve duşlar ile masaj odası ve revir bulunacak” ifadelerini kullandı.
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