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Ordu’ya “Şehitlik Anıtı’

Ordu’da Osmanlı’dan günümüze kadar vatanı için şehit olan Orduluların anısını yaşatmak ve isimlerinin hatırlanmasını sağlamak amacıyla Şehitlik Anıtı yapılacak.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, vatan toprakları...

Ordu’ya “Şehitlik Anıtı’

Ordu’da Osmanlı’dan günümüze kadar vatanı için şehit olan Orduluların anısını yaşatmak ve isimlerinin hatırlanmasını sağlamak amacıyla Şehitlik Anıtı yapılacak.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, vatan toprakları...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:13
Ordu’ya “Şehitlik Anıtı’

Ordu’da Osmanlı’dan günümüze kadar vatanı için şehit olan Orduluların anısını yaşatmak ve isimlerinin hatırlanmasını sağlamak amacıyla Şehitlik Anıtı yapılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, vatan toprakları için canlarını feda etmiş şehitler uzun bir süredir anıt yapmak için çalışma yaptıklarını dile getirdi. Ordu Üniversitesinin de içinde olduğu bir akademisyen grubunun hazırladığı projeyle ilgili bir çalışma yaptıklarını dile getiren Yılmaz, Şehitlik Anıtını Altınordu sahilinde inşa edeceklerini belirtti.

Osmanlı’dan bu zamana kadar Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı, Şark Cephesi, iç isyanlar, Osmanlı-Yunan Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, bölücü terör örgütü ve Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte kesinleşmiş bin 537 Ordulu şehidin isminin yaşatılacağını belirten Başkan Yılmaz, “Anıtın ihalesine çıktık. Yüksekliği 10 metre, genişliği 5 metre olacak olan anıtın ön kısmında asker profili bulunurken anıtın arka planında ise mermer taşa kazılmış nitelikte bin 537 şehidimizin ismini yaşatacağız” dedi.

Yılmaz, resmi törenlerin yapıldığı Atatürk Anıtı ile Şehitlik Anıtının karşılıklı olarak düz bir zemin ile birleştirileceğini ve törelerin bundan sonra daha geniş alanda yapılacağını da dile getirerek, “Anıtın tamamlanmasıyla birlikte Ordulu hemşehrilerimiz bin 537 şehidimizin manevi şahsiyetine olan saygıyı ve şükranlarını sunacaktır” diye konuştu.
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