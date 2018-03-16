Ordu’da işçi şikayetleri arttı

Ordu’da işçilerin işvereni yetkili birimlere şikayet sayısında son üç yılda artış gözlendi.

Edinilen bilgiye göre, İŞKUR’a 2015 yılında 521, 2016 yılında 871, 2017 yılında ise 857 işçi şikayeti yapıldı. 2015 yılında 521 şikayetin 278’i sonuçlandırılırken 243’ü İş Teftiş Kurulu’na sevk edildi. 2016 yılında ise 871 şikayet yapılırken 445’i sonuçlandırıldı. 246’sı ise teftiş kuruluna gönderildi.

2017 yılında yapılan 857 şikayetin 399’u sonuçlandırılırken 333’ü teftiş kuruluna gönderildi.

Yetkililer, işçi şikayetlerinin daha çok maaşlarını zamanında alamama, SGK’sının veya fazla mesaisinin ödenmemesi gibi gerekçelerle yapıldığını belirttiler.

Öte yandan 2018 yılından itibaren işçi şikayetlerinin İŞKUR’a yapılması yetkisi kaldırıldı. Buna göre işçi şikayetleri Alo 170, SGK, BİMER veya illerde oluşturulan kurullara yapılabilecek.