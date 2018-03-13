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Ordu’da EDS dönemi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yakında Elektronik Denetleme Sistemine (EDS) geçileceğini açıkladı.Vali Yavuz, Ordu’da çalışmaları devam eden EDS sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Trafik güvenliğinin modern toplumların en çok tartıştığı...

Ordu’da EDS dönemi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yakında Elektronik Denetleme Sistemine (EDS) geçileceğini açıkladı.Vali Yavuz, Ordu’da çalışmaları devam eden EDS sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Trafik güvenliğinin modern toplumların en çok tartıştığı...

13 Mart 2018 Salı 15:43
Ordu’da EDS dönemi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yakında Elektronik Denetleme Sistemine (EDS) geçileceğini açıkladı.

Vali Yavuz, Ordu’da çalışmaları devam eden EDS sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Trafik güvenliğinin modern toplumların en çok tartıştığı konulardan birisi olduğunu söyleyen Vali Yavuz, “Yapılacak EDS ile trafik güvenliğini sağlayacağız. Diğer taraftan da insanlara ek bir külfet, yükümlülük getirmeyeceğiz. Ordu’da EDS çalışmalarını yürütmek üzere vali yardımcımız başkanlığında bir komisyon kurduk. Bu komisyon çalışmalarını yürütüyor” dedi.

Yakında yeni sisteme geçileceğini kaydeden Vali Yavuz, “EDS için karayolu üzerinde işaretlemeler, kalibrasyon çalışmaları yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olan çalışmalar da tamamlanmak üzere. Bu çalışmalar tamamlanınca, son halini İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan EDS Komisyonuna göndereceğiz. İçişleri Bakanlığı EDS Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda, Ordu’da EDS uygulamasına geçilecek. EDS uygulamasında, anlık hız tespiti değil, belli yerlerde hız koridoru olacak ve ortalama hız dikkate alınacak. Gerekli uyarı ve ikaz işaretlemeleri ise yeterli derecede bulunacak” dedi.
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