OBB Tekvando Takımı Avrupa 3’üncüsü oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul’da düzenlenen ve 42 ülkeden 257 kulübün katıldığı 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda 3. oldu. Büyükşehir Belediyesi sporcularından Berkay Akyol altın madalya, Hasan Can Lazoğlu da bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun ev sahipliğinde, 6-9 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’na katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı, şampiyona sonunda elde ettiği başarılarla Ordu’ya büyük gurur yaşattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı’nın yönetici, çalıştırıcı ve sporcularını tebrik ederek, “Hafta içerisinde İstanbul’da düzenlenen 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’na katılan tekvando takımımız, Avrupa üçüncüsü olurken, Berkay kardeşimiz altın madalya ve Hasan Can kardeşimiz de bronz madalya kazanarak Ordu ilimize büyük bir gurur yaşattı” dedi.

Bundan kısa bir süre önce kurulan Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde sezon açılışında çok iyi bir ekibin kurulduğunu ve başarılı olmaları için sporculara her türlü desteği vereceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Ordulular adına sporcularımızdan olimpiyatlara katılma sözü almıştım. Bugün Avrupa Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla bu amaç uğrunda mücadele ettiklerini görmekten son derece mutluyuz. Bu başarıların bir başlangıç olduğuna ve sporcularımızın inşallah ileride daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımımızın yönetici, çalıştırıcı ve sporcularını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Takım halinde Avrupa 3’üncüsü

4 gün süren şampiyonaya, Avrupa genelindeki 42 ülkeden 257 spor kulübü katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı, şampiyonada büyük bir başarı elde ederek takım halinde Avrupa 3’üncüsü olma başarısını gösterdi.

Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteren tekvandocular da elde ettikleri başarılarla Orduluların göğsünü kabarttı. Büyükşehir Belediyesi sporcularından Berkay Akyol, Büyük Erkekler 68 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya, Hasan Can Lazoğlu da Büyük Erkekler 80 kiloda Avrupa Üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.