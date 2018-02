Mehmetçik Vakfı yararına kermes

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ensar Vakfı tarafından Mehmetçik Vakfı yaranına gıda kermesi düzenlendi.

Gıda kermesinin açılışı Sahil Büyük Cami Din Görevlisi Ahmet Özay tarafından Kur’an okunması ile başladı. Ardından Ensar Vakfı Fatsa Temsilcisi Yılmaz Özcan bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Yılmaz konuşmasında, “Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu cennet vatanın yiğit erleri, her daim olduğu gibi son günlerde de, bizler bu topraklarda rahat gezip, rahat uyuyalım diye kendi rahatlarından vaz geçiyorlar. Düğüne gider gibi şehadete koşuyorlar. Bu koç yiğitler vasiyetlerini ceplerine koymuş seve ölüme, şehadete giderken bizler bu yiğitlerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük. Ve bu hayır kermesini düzenlemeye karar verdik. Bu faaliyette en büyük teşekkürü ve takdiri, her hayır işinde öncü olan annelerimiz, ablalarımız, hanım kardeşlerimiz hak ediyor. Bu fikir onların fikriydi. Emekleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabb’im sayılarını artırsın ve bu tarz hayırlı hizmetler yapmayı her daim nasip eylesin. İyi ki varlar. Kermesimizin bütün gelirinin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını bilmenizi istiyorum. Siyasi düşüncemiz ne olursa olsun, hangi inanca, düşünceye sahip olursak olalım, bu günlerde bunların hepsini bir kenara bırakmanın zamanıdır. Gün birlik olmanın, dirlik olmanın, diri olmanın bir yumruk gibi düşmanın sinesine vurmanın günüdür” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Can tarafından dua yapıldı ve daha sonra kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orta Büyük Cami karşısında düzenlenen gıda kermesinin açılışına Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman ve çok sayıda vatandaş katıldı.