‘Karşıyaka Pazar’ inşaatı devam ediyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Karşıyaka Mahallesi’ne hizmet verecek olan ‘Karşıyaka Pazar’ inşaatı hızla sürüyor.

Karşıyaka Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerine inşa edilen ‘Karşıyaka Pazar’ projesi ile modern alışveriş alanlarının yanı sıra otopark ve sosyal alanları bulunan modern bir kompleks oluşturuluyor. Önceliğin Rus Pazarı esnafına verileceği alanda inşaatın kısa süre içerisinde tamamlanması için ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Karşıyaka Mahallesi’nde devam eden ‘Karşıyaka Pazar’ inşaatında incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, projenin son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan ‘Karşıyaka Pazar’ projesi ile özel ve güzel bir mekanı vatandaşlara kazandıracaklarını aktaran Başkan Tekintaş, “‘Karşıyaka Pazar’ projesi, Akyazı Mahallesi’nde bulunan Rus Pazarı’nın daha konforlu yeni bir alana taşınma projesidir. Yüklenici firma yetkililerimiz tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda zemine beton atılmasının ardından birinci kat tamamlanmak üzere, yapılan işlemlerin ardından zemin ve zemin üstü inşaatlarına geçerek projeyi en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Ekipler çok hummalı bir çalışma yürütüyor bu çerçevede 5 ay içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. İnşa ettiğimiz ‘Karşıya Pazar’ projesini Karşıyaka Mahallesinin en özel ve en güzel mekanı haline getirerek göz bebeği bir hale dönüştüreceğiz" dedi.