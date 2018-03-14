Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862

İŞKUR binasının temeli atıldı

Ordu İŞKUR İl Müdürlüğünün yeni binası için ilk kazma vuruldu.İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak, mevcut binanın 30 yıl önce inşa edildiğini ve iki katlı bir apartman niteliği taşıdığını söyledi. İŞKUR’un son yıllarda gerek ülke...

İŞKUR binasının temeli atıldı

Ordu İŞKUR İl Müdürlüğünün yeni binası için ilk kazma vuruldu.İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak, mevcut binanın 30 yıl önce inşa edildiğini ve iki katlı bir apartman niteliği taşıdığını söyledi. İŞKUR’un son yıllarda gerek ülke...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:16
İŞKUR binasının temeli atıldı

Ordu İŞKUR İl Müdürlüğünün yeni binası için ilk kazma vuruldu.

İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak, mevcut binanın 30 yıl önce inşa edildiğini ve iki katlı bir apartman niteliği taşıdığını söyledi. İŞKUR’un son yıllarda gerek ülke ve gerekse Ordu’da istihdam alanına büyük katkılar veren bir kurum haline gelmesiyle birlikte işlev ve öneminin arttığını belirten Kaymak, bu durumda mevcut binanın zaman içerisinde yetersiz hale geldiğini kaydetti. Kaymak, “Bu sebeple son 3 yıldır yeni bina konusunda çalışmalar yapıyorduk. Halen Nüfus Müdürlüğünün arkasında bulunan boş arazi kurumumuza tahsis edildi. Buraya 5 katlı İŞKUR binası inşa edilecek. Şu anda inşaatın fore kazık çalışmaları başladı. İnşaatın bu yıl bitmesini bekliyoruz. Yılsonuna doğru yeni binamızda hizmet vermeye başlayabiliriz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda
Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda
Ordu’da EDS dönemi
Ordu’da EDS dönemi
Ordu müzesinde yer kalmadı
Ordu müzesinde yer kalmadı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim