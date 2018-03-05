Gençlerden Mehmetçiğe destek

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü üyesi gençler, Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe manevi destek olmak için ziyaret ettikleri Fatsa Komando Birliğinde ’Komando Marşı’nı söyleyerek kendilerinin de göreve hazır olduğu mesajını verdiler.

Gençlik Merkezi üyeleri gerçekleşen ziyarette askerlerin ve komutanların her daim yanlarında olduklarını gösterdiler.

Gençlik Merkezi üyesi gençler okudukları Komando Marşı ile onlara destek verirken gençler görevli askerlerle keyifli ve güzel anlar geçirerek asker olmanın önemini ve kutsallığını kavradılar. Komando Birliğinde bir aile sıcaklığı ile karşılayan komutan ve askerler, askerliğin bir ’Peygamber ocağı’ olduğunu gençlere hissettirdiler.

Ziyaretler sonrası bir açıklamaya yapan Fatsa Gençlik Merkezi Eğitmeni Sadettin Çelik, "Dünyanın farklı coğrafyalarında mazlumun yanında zalimin karşısında durarak insanlık dersi veren, hangi koşulda olursa olsun sivillerin yaşama hakkının en büyük insanlık hakkı olduğu bilinciyle çalışan ve operasyon yaptıkları her alanda o bölgenin sevgisini kazanan bir güvenlik gücüne sahip olmanın gurur ve iftiharını yaşatan askerlerimize şükran borçluyuz. Bunu da bu tür etkinliklerle göstermek istiyoruz. Gençlere emanet edilecek bu vatanın ve barış ortamının bekçisi olarak her daim göreve hazır olduğumuzu bilmelerini isteriz” dedi.

Gençlerden Mehmet Gül ise, "Bizlerin huzur ve refahı için canını feda ederek şehit düşen askerlerimize minnet borçluyuz. Şehit anneleri ve babaları bilsinler ki bizler de onların birer evlatlarıyız. Evlatlarının sıcaklığını bizler onlara yaşatacağız ve her daim onların yanında olacağız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize de geçmiş olsun diliyoruz. Bugün burada Komando Marşı’nı nasıl yürekten söylediysek görev düştüğü anda da bir an tereddüt etmeden göreve koşmaya hazırız” diye konuştu.

Anlamlı ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.