Fatsa’dan Afrin’e gönül köprüsü

Fatsa Belediyesi kadın çalışanlarının yaptığı kermesten elde edilen gelirle alınan yöresel fındık ve fındık ezmeleri bir grup belediye personeli ve Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) üyeleri tarafından Hatay’a gönderildi

Hatay’a giden gençleri 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’ndan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan uğurladı. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan burada yaptığı açıklamada dualarının sınır ötesindeki terörle mücadele eden askerle birlikte olduğunu belirterek, “Afrin’de devletimizin, milletimizin huzurunu ve güvenliği için sınır ötesinde askerlerimize destek vermek için giden arkadaşlarımız Fatsa Belediyemizin kadın personellerinin askerlerimize destek amaçlı yapmış oldukları kermesten elde edilen gelirle aldığımız yöresel ürünümüz fındık ve fındık ezmesi götürüyorlar. Bu vesile ile bir defa daha Afrin’de bu harekatı gerçekleştiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ile beraber destek veren bütün milletimize orada güvenliği sağlamak için çarpışan güvenlik güçlerimize yürekten dua ediyor ve tebrik ediyorum. Rabb’im hiçbirine kaza bela göstermesin. Bu harekatta hayatını kaybeden şehitlerimiz var, Rabb’im her birine rahmet eylesin. Yaralılarımıza Rabb’im şifa versin, terörle mücadele eden kardeşlerimize Rabb’im kolaylık versin. Fatsa’dan Hatay Hassa’ya giden kardeşlerimizi tebrik ediyorum, hayırlı yolculuklar diliyorum ve buradan dualar ve yürek dolusu selamlar gönderiyoruz” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Fatsa Şube Sorumlusu Sadettin Çakmak ise, "Sınır ötesinde terörle mücadele eden askerlere destek vermek amacıyla Hatay’a gitmeye karar verdik. Fatsa Belediyemizin emanetlerini götürüyoruz ve orada inşallah askerlerimize kucaklayacağız. Bir günlüğüne de olsa orada askerlerimize destek olacağız” diye konuştu.