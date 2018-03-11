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Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana geldi. Ali Osman Çalışkancı yönetimindeki 61 EK 541 plakalı otomobil ile...

Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana geldi. Ali Osman Çalışkancı yönetimindeki 61 EK 541 plakalı otomobil ile...

11 Mart 2018 Pazar 23:39
Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana geldi. Ali Osman Çalışkancı yönetimindeki 61 EK 541 plakalı otomobil ile Muhterem Geçgel yönetimindeki 07 N 2406 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e haber verdi. Ağır yaralanan cip sürücüsü Muhterem Geçgel ve Yılmaz Cüre, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Cüre’nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik kısa süreliğine tek şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden Muhterem Geçgel’in Çamaş ilçesinde 112’de ATT olarak çalıştığı öğrenildi.
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