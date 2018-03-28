Fatsa’da minik eller fidan dikti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde öğrenciler Orman Haftası nedeniyle fidan diktiler.

İlçede eğitimlerine devam eden 1. sınıf öğrencileri Orman Haftası nedeniyle Ayazlı Mahallesi’nde bulunan, Fatsa Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Oyun Parkı’nda, öğretmenleri eşliğinde çam fidanı diktiler. Çocuklara ağaçları sevdirmeyi amaçlayan bu programda 50 fidan dikimi yapılırken, öğrenciler aynı zaman da diktikleri fidanlara da can suyu verdiler.

Öğrencilerin örnek ve anlamlı bir davranış sergilediğini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, ”Böyle bir etkinliği düzenleyen okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Fatsa Belediyemiz tarafından yapılan Çocuk Oyun Parkı’na dikilen fidanlarımıza en iyi şekilde bakacağız. Orman Haftamız kutlu olsun” dedi.