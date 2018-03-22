Fatsa’da “Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı” kuruldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Afrin’de canları pahasına mücadele ederek şehit düşen askerlerin adına hatıra ormanı kuruldu.Şehitlik mertebesine erenler için Fatsa-Çatalpınar Karayolu üzerinde “Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı” kuruldu ve...