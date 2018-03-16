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Doğu Karadeniz’deki fındık bahçeleri rengarenk

Son günlerde hava sıcaklığının artması ve güneşin kendisini göstermesiyle birlikte fındık bahçeleri çiçek açtı.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Doğu Karadeniz’deki fındık bahçeleri rengarenk...

Doğu Karadeniz’deki fındık bahçeleri rengarenk

Son günlerde hava sıcaklığının artması ve güneşin kendisini göstermesiyle birlikte fındık bahçeleri çiçek açtı.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Doğu Karadeniz’deki fındık bahçeleri rengarenk...

16 Mart 2018 Cuma 16:38
Doğu Karadeniz’deki fındık bahçeleri rengarenk

Son günlerde hava sıcaklığının artması ve güneşin kendisini göstermesiyle birlikte fındık bahçeleri çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Doğu Karadeniz’deki fındık bahçeleri rengarenk oldu. Baharın müjdeleyicisi olan çuha, menekşe, mimoza ve çan çiçeği gibi birçok çiçek fındık bahçelerini şenlendirdi.

Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde fındık bahçesi çiçek bahçesine dönen üretici Lütfi Aydın, "Fındık bahçelerinde kır çiçekleri genelde Mart ayından itibaren görülmeye başlar. Gördüğümüz bu manzara bizlere baharı müjdeliyor. Bundan sonra kar yağar mı bilemeyiz ama biz şimdilik bu güzel manzaranın tadını çıkartıyoruz. Kır çiçekleri eşliğinde fındık bahçesinde işlerimizi görüyoruz. Rengarenk çiçeklerin görüntüsü gerçekten çok hoş" dedi.
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