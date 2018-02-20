Çiçek gönderme yerine eğitime bağış

Fatsa Emlakçılar Derneği Başkanı Mehmet Onmuş iki yıldır yapılan hiçbir organizasyona, açılışa, toplantıya ve davetlere çiçek göndermediklerini, bunun yerine bu çiçeklerin ücreti ile okullara bağış yaptıklarını söyledi.

Başkan Mehmet Onmuş, her bireyin gücü yettiği ölçüde okullara bağışta bulunması gerektiğinin altını çizdi. Onmuş, “Son iki yıldır Fatsa Emlakçılar Derneği olarak hiçbir organizasyona çiçek göndermiyorum. Bu çiçeklerin ücretini okullarımızın eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Sakarya İlköğretim Okuluna katkılarımız oldu, okulun deney salonunu döşettirdik. TOKİ’de bulunan okulumuza bir bilgisayar hediye ettik. Mezun olduğum Atatürk İlköğretim Okuluna bir takım tadilatlar yaptırdık. Şuan Fen Lisesine katkıda bulunacağız. Fen Lisesine de kız ve erkek mescidi yaptıracağız. Her şeyi devletimizden beklememek lazım. Sivil toplum örgütleri olarak bizler de elimizi taşın altına koymalıyız. Gücümüzün yettiği kadarıyla okullarımıza destek olmalıyız. Buradaki amacımız çiçekçi arkadaşlarımızın ekmeğini baltalamak değil. Bunu da özellikle belirtmek istiyoruz” dedi.